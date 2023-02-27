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創科被狙擊 會否成為瑞聲翻版？

財金 14:47 2023/02/27

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藍籌股創科實業 （00669） 2月23日被沽空機構Jehoshaphat Research狙擊，導致股價單日大跌19%兼停牌。藍籌股近年少有被沽空機構狙擊，對上一隻被狙擊的，要數到2017年的瑞聲科技 （02018）

創科在被狙擊後翌日發公告澄清強烈否認該報告所載之指控，創科2月24日復牌後，股價微升4.4%，收報78.25元，較被沽空機構狙擊前的90元水平仍有一段距離。

Jehoshaphat Research表示，創科十多年來涉嫌透過操控會計誇大利潤，將日常開支放入各種資產帳戶之中，然後將其隱藏或推遲數年，製造出完美利潤率曲綫。

在全球收入逾10億美元的上市企業中，創科是唯一一家連續十年間、毛利率每半年都能上升的公司，反而同業的利潤率則跌至數十年來低位，預料公司今年業績將是一個「災難」。

本文重點並非探討創科的毛利率水平是否有所誇大，而是聚焦在被沽空機構狙擊後，公司的股價走勢。

值得留意的是，沽空機構通常是在公司業績公布前夕發表沽空報告，創科將在3月1日（明天）公布業績，而當年的瑞聲科技就是在公布其2017年季度業績前夕被狙擊。

瑞聲被狙擊後股價見頂

瑞聲科技在2017年5月11日被葛咸城（GothamCity）發表沽空報告狙擊，瑞聲股價當日即跌11%，跌穿「紅底」。雖然瑞聲強烈否認有關指控，但瑞聲股價在2017年5月18日，跌至75元水平後，才回穩。

其後，瑞聲股價拾級而上，在2017年7月重上100元水平，更在2017年11月創出歷史新高180.97元，不過，隨着全球智能手機需求放緩，被稱為「手機孖寶」之一、主營聲學產品的瑞聲高速增長期已經過去，股價在2018年更大跌68%，跌破紅底。

瑞聲股價走勢可見下圖。

    點擊圖片放大
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在瑞聲股價隕落之後，恒指公司在2022年5月宣布，將瑞聲剔出恒指，2022年6月13日起生效。在2017年的歷史高位，瑞聲市值一度升至超過2000億元，不過，去到今時今日，瑞聲市值只剩200多億元，曾經的「明星股」成為明日黃花。

創科歷史高位為177元水平

創科主要產銷建屋電動工具及地板護理產品，其中逾70%產品銷往北美，20%則銷往歐洲。乘着美國樓價在2020年疫情後飛升，創科的建屋電動工具銷售亦大升，創科股價亦在2021年8月創下歷史新高，為177.2元，其後逐步回落至110元水平。

在沽空報告出台後，創科股價即跌近2成，即使公司發出澄清公告後，股價也只微升至79元水平，距離「紅底」還有約27%的潛在升幅。

創科股價走勢可見下圖。

    點擊圖片放大

翻查創科截至2022年6月底止的半年業績，創科期內毛利率為39.1%，較2021年同期的38.6%上升50個基點，毛利率連續第14個上半年度錄得增長。創科的旗艦品牌MILWAUKEE業務亦大幅跑贏市場，銷售額增加25.8%；純利增長10.4%至5.8億美元。

筆者認為，若是以公司收入及業績的角度來看，創科的收入及增長仍處高位，而瑞聲當年乘着蘋果手機的熱潮盈利大升的高增長期已過，故兩者的股價走勢並不能直接比較。

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撰文 : 陳紫瑩 Money Times

欄名 : 機構報告

大行報告 港股 家居 股票 停牌 沽空 藍籌股

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