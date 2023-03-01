創科被狙擊 會否成為瑞聲翻版？ （創科最新發報告回應指控）

創科實業 （00669） 3月1日午間發11頁公告，反駁沽空機構Jehoshaphat Research的指控。

對於「誇大毛利率」方面的指控，創科回應指，集團的Milwaukee工具業務由2012年的9.65億美元，增長至2021年的逾68億美元。與其他業務比較，Milwaukee業務在此期間的毛利率平均增長719個基點，如按當地貨幣計算，每年增長約20%。

進一步說明這點，創科的毛利率總額由2020年的38.3%增加54個基點至2021年的38.8%。該 54 個基點增長，Milwaukee 業務貢獻約 57 個基點的增幅，然而零售業務則導致3個基點的跌幅。

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Milwaukee業務的快速增長與創科實業的毛利率持續一致改善。毛利率由2010年的32.2%上升至2021年的38.8%。在此期間，Milwaukee業務佔銷售額的比重由19%上升至2021年的超過50%。

集團指，另一個推動創科高毛利率增長的，是售後電池業務增長，電池的毛利率甚至超越Milwaukee 業務，過去6年一直以平均超過30%的速度增長。

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藍籌股創科實業 （00669） 2月23日被沽空機構Jehoshaphat Research狙擊，導致股價單日大跌19%兼停牌。

對上一隻被狙擊，兼股價其後大跌的藍籌股，要數到2017年被狙擊的瑞聲科技 （02018） 。

創科在被狙擊後翌日發公告澄清強烈否認該報告所載之指控，創科2月24日復牌後，股價微升4.4%，收報78.25元，較被沽空機構狙擊前的90元水平仍有一段距離。

Jehoshaphat Research表示，創科十多年來涉嫌透過操控會計誇大利潤，將日常開支放入各種資產帳戶之中，然後將其隱藏或推遲數年，製造出完美利潤率曲綫。

在全球收入逾10億美元的上市企業中，創科是唯一一家連續十年間、毛利率每半年都能上升的公司，反而同業的利潤率則跌至數十年來低位，預料公司今年業績將是一個「災難」。

本文重點並非探討創科的毛利率水平是否有所誇大，而是聚焦在被沽空機構狙擊後，公司的股價走勢。

值得留意的是，沽空機構通常是在公司業績公布前夕發表沽空報告，創科將在3月1日公布業績，而當年的瑞聲科技就是在公布其2017年季度業績前夕被狙擊。

瑞聲被狙擊後股價見頂

瑞聲科技在2016年9月獲納入恒生指數，成為藍籌。在2017年5月11日，瑞聲被葛咸城（GothamCity）發表沽空報告狙擊，瑞聲股價當日即跌11%，跌穿「紅底」。雖然瑞聲強烈否認有關指控，但瑞聲股價在2017年5月18日，跌至75元水平後，才止跌回穩。

其後，瑞聲股價拾級而上，在2017年7月重上100元水平，更在2017年11月創出歷史新高180.97元。

不過，隨着全球替換智能手機的需求放緩，目前發達國家人均擁有一部手機或以上，被稱為「手機孖寶」之一、主營聲學產品的瑞聲高速增長期已經過去，加上手機零部件競爭加劇，瑞聲股價在2018年更大跌68%，跌破紅底。

瑞聲股價走勢可見下圖。

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在瑞聲股價隕落之後，恒指公司在2022年5月宣布，將瑞聲剔出恒指，2022年6月13日起生效。在2017年的歷史高位，瑞聲市值一度升至超過2000億元，不過，去到今時今日，瑞聲市值只剩200多億元，曾經的「明星股」成為明日黃花。

創科歷史高位為177元水平

創科主要產銷建屋電動工具及地板護理產品，其中逾70%產品銷往北美，20%則銷往歐洲。乘着美國樓價在2020年疫情後飛升，創科的建屋電動工具銷售亦大升，創科股價亦在2021年8月創下歷史新高，為177.2元，其後逐步回落至110元水平。

在沽空報告出台後，創科股價即跌近2成，即使公司發出澄清公告後，股價也只微升至79元水平，距離「紅底」還有約27%的潛在升幅。

創科股價走勢可見下圖。

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翻查創科截至2022年6月底止的半年業績，創科期內毛利率為39.1%，較2021年同期的38.6%上升50個基點，毛利率連續第14個上半年度錄得增長。創科的旗艦品牌MILWAUKEE業務亦大幅跑贏市場，銷售額增加25.8%；純利增長10.4%至5.8億美元。

筆者認為，若是以公司收入及業績的角度來看，創科的收入及增長仍處高位，而瑞聲當年乘着蘋果手機的熱潮盈利大升的高增長期已過，故兩者的股價走勢並不能直接比較。

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