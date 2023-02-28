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瑞士百達陳東：貨幣政策有望寬鬆

財金猛人追蹤 07:17 2023/02/28

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全國兩會將於3月4日至5日舉行，市場關注當局所訂立的2023年GDP增長目標，以及將出台的刺激經濟措施有哪些。

瑞士百達財富管理亞洲宏觀經濟研究主管陳東接受《Money Times》專訪時表示，貨幣政策料將保持寬鬆，估計上半年內有機會減息，為了配合房地產市場的復甦，按揭貸款方面可能會有相關降息操作配合。

不過，陳東認為降準的機會較少，因存款準備金率已經偏低，大型銀行存款準備金率降到10%水平，小型銀行降到8%左右，繼續下調空間不大。

1月融資總額強於預期

信貸方面，中國1月份新增貸款4.9萬億元（人民幣‧下同），高於市場預期的4.2萬億，創歷來單月新高，按年多增9,227億元。分部門來看，住戶貸款增加2,572億元，其中短期貸款增加341億元，中長期貸款增加2,231億元；企業單位貸款增加4.68萬億元。

陳東表示，融資總額強於預期主要是由於新增中長期企業貸款激增，延續了從2022年下半年開始的強勁增長，而企業貸款激增或是由於監管機構在2022年底指示銀行業增加對經濟的信貸支持。

更多陳東的見解，可點擊下圖查看。

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陳東續指，觀察到內地居民的購房按揭貸款目前偏疲弱，1月份中長期家庭貸款（主要是住宅抵押貸款）從12月的1,860億元小幅上升至 2,231億元，但仍遠低2022年1月的7,430億元，反映房地產市場仍未真正復甦，在這情況下，他預期人行的貨幣政策將偏寬鬆。

至於財政政策方面，陳東相信今年中央對地方政府發專項債的支持力度不會較去年弱，將透過相關政策性銀行向相關項目提供融資，但同時，政府使用財政政策的空間受抑制，主要因為過去3年的高強度抗疫，地方政府在抗疫的花費很高，加上賣地收入減少，令地方財政緊拙，故他認為財政擴張的力度較有限。

登入可觀看全文。

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撰文 : 陳紫瑩 Money Times

欄名 : MT專訪

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