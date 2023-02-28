ChatGPT掀AI投資熱 哪些有潛力？ 國際 21:58 2023/02/28 分享： 分享： 聊天機器人ChatGPT這種現象級的科技產品，將人工智能（AI）技術的潛力展露人前，這股顛覆性創新力量帶來的衝擊，將不亞於當初互聯網普及，各行各業因為AI出現翻天覆地改變是遲早的事，投資部署應該考量有關趨勢。 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 俄烏和談難度高 只能以戰止戰？ 2023/02/26 俄烏和談難度高 只能以戰止戰？ 歐洲變陣迅速 俄能源牌威力急降 2023/02/23 歐洲變陣迅速 俄能源牌威力急降 【俄烏戰爭一周年】西方主張和談 只怕無助止戰 2023/02/24 【俄烏戰爭一周年】西方主張和談 只怕無助止戰 2025大限迫近 日本加速搶人才 2023/02/22 2025大限迫近 日本加速搶人才 拜登訪基輔 背後的盤算 2023/02/21 拜登訪基輔 背後的盤算 你可能感興趣 俄烏和談難度高 只能以戰止戰？ 21:55 2023/02/26 俄烏和談難度高 只能以戰止戰？ 歐洲變陣迅速 俄能源牌威力急降 21:03 2023/02/23 歐洲變陣迅速 俄能源牌威力急降 【俄烏戰爭一周年】西方主張和談 只怕無助止戰 16:05 2023/02/24 【俄烏戰爭一周年】西方主張和談 只怕無助止戰 最新專欄文章 國金札記 - 經濟熱＋通脹仍強 美加息預期又升溫 今日 經濟熱＋通脹仍強 美加息預期又升溫 美經濟熱通脹仍強 加息預期又升溫 2023/02/27 美經濟熱通脹仍強 加息預期又升溫 國金札記 - 俄烏和談恐難度高 最終只能以戰止戰？ 2023/02/27 俄烏和談恐難度高 最終只能以戰止戰？ 俄烏和談難度高 只能以戰止戰？ 2023/02/26 俄烏和談難度高 只能以戰止戰？ 國金札記 - 歐洲變陣迅速 俄能源牌威力急降 2023/02/24 歐洲變陣迅速 俄能源牌威力急降 網絡熱話 科技產品 Chatbot 股票 晶片 人工智能 大數據