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ChatGPT掀AI投資熱 哪些有潛力？

國際 21:58 2023/02/28

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聊天機器人ChatGPT這種現象級的科技產品，將人工智能（AI）技術的潛力展露人前，這股顛覆性創新力量帶來的衝擊，將不亞於當初互聯網普及，各行各業因為AI出現翻天覆地改變是遲早的事，投資部署應該考量有關趨勢。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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