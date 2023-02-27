12股未來一周除淨 最高股息率逾9厘

12隻股份將於一內除淨，期內排名最高一隻股息率逾9厘，而新高教集團 （02001） 位居第二，股息率也超過7厘，「收息一族」記低以下日子！

截止2月27日止，有12隻在港上市的股份，將於未來一周除淨，除派末期息外，本文還計入派中期息。

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截止2月27日止，有12隻在港上市的股份，將於未來一周除淨，除派末期息外，本文還計入派中期息。

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以下為股息率較高的股份順敍排列，方便讀者們一文盡閱。

新興印刷股息率9.7厘

新興印刷 （01975） 將於3月2日除淨，派中期息0.022港元，連計派去年末期息0.068港元，全年共派0.09港元，過去12個月合共派息9.7厘。

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新高教集團股息率7.5厘

新高教集團 （02001） 將於3月1日除淨，派末期0.10185港元，連計派中期息0.13012港元，全年共派0.23197港元，全年股息率7.5厘。

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東亞銀行股息率7.3厘

東亞銀行 （00023） 將於3月2日除淨，派末期息0.17港元，連計派中期息0.48港元，全年共派0.81港元，全年股息率達7.3厘。

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陽光房地產基金股息率6.8厘

陽光房地產基金 （00435） 將於3月2日除淨，連計派中期息0.11港元，連計派去年末期息0.128港元，過去12個月合共派息6.8厘。

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希慎興業股息率5.9厘

希慎興業 （00014） 將於3月2日除淨，派末期息1.17港元，連計派中期息0.27港元，全年共派1.44港元，全年股息率5.9厘。

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編輯：鍾采餘

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