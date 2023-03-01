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12股未來一周除淨 最高股息率逾9厘（第二版）

研究報告 10:19 2023/03/01

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12隻股份將於一內除淨，期內排名最高一隻股息率逾9厘，而新高教集團 （02001） 位居第二，股息率也超過7厘，「收息一族」記低以下日子！

專訪 兩大國策專家 談兩會前部署【下一頁

截止2月27日止，有12隻在港上市的股份，將於未來一周除淨，除派末期息外，本文還計入派中期息。

    點擊圖片放大

專訪 兩大國策專家 談兩會前部署【下一頁

以下為股息率較高的股份順敍排列，方便讀者們一文盡閱。

新興印刷股息率9.7厘
新興印刷 （01975） 將於3月2日除淨，每股派中期息0.022港元，連計派去年末期息0.068港元，全年共派0.09港元，過去12個月合共派息9.7厘。

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新高教集團股息率7.5厘
新高教集團 （02001） 將於3月1日除淨，每股派末期息0.10185港元，連計派中期息0.13012港元，全年共派0.23197港元，全年股息率7.5厘。

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東亞銀行股息率7.3厘
東亞銀行 （00023） 將於3月2日除淨，每股派末期息0.17港元，連計派中期息0.48港元，全年共派0.81港元，全年股息率達7.3厘。

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陽光房地產基金股息率6.8厘
陽光房地產基金 （00435） 將於3月2日除淨，每股派中期息0.11港元，連計派去年末期息0.128港元，過去12個月合共派息6.8厘。

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希慎興業股息率5.9厘
希慎興業 （00014） 將於3月2日除淨，每股派末期息1.17港元，連計派中期息0.27港元，全年共派1.44港元，全年股息率5.9厘。

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第二版

數碼通電訊股息率5.8厘
數碼通電訊 （00315） 將於3月6日除淨，派末期息0.155港元，連計派中期息0.145，全年共派0.3港元，全年股息率5.8厘。


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編輯：鍾采餘

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新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列，內容涵蓋股樓、中美政經形勢、股、樓投資、理財等範疇，並於首二季陸續上架，未成訂戶的朋友可以試閱價10元/月，便可無限瀏覽電子書架、《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。訂閱請按此

 

...

撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 券商有路捉

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