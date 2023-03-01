港股調整後急彈  可吼科網股 （附3月推薦股）

港股經歷多日調整後，在踏入3月首日，亦現強勁反彈。於2月份，港股扭轉去年11月底以的升勢，恒指2月以來，跌逾8%，表現跑輸其他主要股市。港股經過調整，有分析預期港股靜待拐點，布局重視安全邊際。

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港股於1月下旬升破22000關後轉勢，2月以來跌逾8%。恒生行業指數集體走低，僅電訊業小幅上漲。本月恒生指數呈現下跌走勢，其中資訊科技業月度跌幅最大，月度跌逾13%；僅電訊業在本月漲 2%。

美加息升温人民幣貶值 港股受壓

美國通脹走勢表現高於預期，令加息步伐升温，拖累港股走向。最新公布的美國個人消費支出物價指數（PCE）通脹資料高於預期和前值。在超預期的非農、CPI、零售銷售資料發佈之後，PCE資料成為了加劇緊縮交易的關鍵力量，美元指數與美債利率回升的同時，非美貨幣、黃金、美股及大多數全球資產都遭遇下行。

另方面，人民幣滙價受壓，亦令港股回調。人民幣兌美元滙價再臨7算，令港股受壓。

港股從去年11月至今年1月的強勁回升在2月遭遇阻力，出現顯著回檔主要受到兩方因素。第一是由於美元指數回升，俄烏局勢蔓延等因素導致人民幣兌美元滙率近期出現一定幅度的貶值，二是國內經濟在修復的過程中也面臨著預期分化。

港股3大概念 互聯網+新興消費+高端製造

港股策略方面，平安證券指出，考慮到當前國際形勢複雜多變，所以滙率波動以及國際資金的流動在短期還有一定影響。展望未來一段時間，港股佈局更加需要重視安全邊際。

在選股方面，可意3大概念，包括互聯網遊戲、新興消費及高端製造。從具體的細分賽道看，港股最具吸引力的特色板塊就是互聯網、新消費、創新藥和通信運營商，其中，互聯網裡的電商、外賣等業務持續面臨競爭升溫的格局；作為產品而非平臺的遊戲領域成為了互聯網領域近期難得的景氣賽道。

在新興消費領域中，由於居民收入修復仍呈分化格局，針對一二綫年輕群體的新興消費有望迎來增量。在製造領域，政策支援的高端製造會比傳統的出口導向製造更具優勢。

按以上的選股策略，平安證券推薦3月十大金股。包括騰訊控股 （00700） 、網易 （09999） 、心動公司 （02400） 、安踏體育 （02020） 、泡泡瑪特 （09992） 、海倫司 （09869） 、舜宇光學 （02382） 、中芯國際 （00981） 、中國移動 （00941） 、中國電信 （00728） 。

報告來源：平安證券

編輯：錢家鋒

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