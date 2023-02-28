3月行情關鍵字︰兩會+美通脹

3月4至5日，國內將迎來重要的全國人大會議和政協會議（兩會）時點，關注近期各部委政策以及市場對經濟預期的變化。目前國內資產較為樂觀︰一方面是近期利好頻傳，國內近期的高頻數據明顯好於去年同期，出行、旅遊消費、地產相關銷售等數據均錄得同比明顯增幅，月度的領先指標金融數據也進一步確認了後續經濟企穩回暖的趨勢。



另一方面，近期政府也不斷加強穩增長訊號，再次強調着力擴大國內需求，表示總需求不足是當前經濟面臨的突出矛盾。並且目前央行較為呵護市場流動性，近一月均維持約1.5萬億元人民幣左右的逆回購滾動操作。重點仍是關注國內經濟預期的驗證情況，以及警惕政府調控物價和疫情反复的風險。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7



歷年兩會行情有三個觀察



總結歷年兩會行情特徵，有以下三個觀察︰



觀察1︰兩會後指數上漲意味着全年經濟企穩。11年、15年、16年、17年、19年、20年兩會後1個月指數上漲，當年經濟的絕對水平或修復邊際至少企穩。



觀察2︰兩會前後是地產政策觀察窗口。

房地產銀行的表現是觀察訊號。11年、14年、22年會後房地產銀行表現靠前，隨後都有強力的地產政策出台。



觀察3︰兩會前後主題交易往往爆發一個月。13年的扶持新興產業、15年的互聯網和雙創、16年的電網投資、17年的三大攻堅戰、18年的創新安全、20年的擴大內需等等。



詳細內容，登入詳閱。



★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★

新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列，內容涵蓋股樓、中美政經形勢、股、樓投資、理財等範疇，並於首二季陸續上架，未成訂戶的朋友可以試閱價10元/月，便可無限瀏覽電子書架、《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。訂閱請按此。

...