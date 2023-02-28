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瑞信陶冬：美通脹超預期 7月仍要加息

財金專欄 2023/02/28

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美國近來公布的每一個經濟數據，都在發出過熱的嘶叫，最新的PCE通脹更是大幅高過預期，反映美聯儲的利率政策對抑制需求效果不大，就業市場依然過熱，通脹回落緩慢。市場失去了與美聯儲對着幹的信心，迅速調整了對

...

撰文 : 陶冬 瑞信亞太區財富管理大中華區副主席

欄名 : 名家觀點

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