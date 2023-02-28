瑞信陶冬：美通脹超預期 7月仍要加息 財金專欄 2023/02/28 分享： 分享： 美國近來公布的每一個經濟數據，都在發出過熱的嘶叫，最新的PCE通脹更是大幅高過預期，反映美聯儲的利率政策對抑制需求效果不大，就業市場依然過熱，通脹回落緩慢。市場失去了與美聯儲對着幹的信心，迅速調整了對 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 陶冬 瑞信亞太區財富管理大中華區副主席 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 中金：美國通脹風險未解除 2023/02/24 中金：美國通脹風險未解除 PGIM：中國GDP今年料增5.7% 2023/02/23 PGIM：中國GDP今年料增5.7% 平安資管：ChatGPT投資分析合理 2023/02/22 平安資管：ChatGPT投資分析合理 陶冬：市場放棄通脹受控交易 2023/02/21 陶冬：市場放棄通脹受控交易 名家觀點 - 瑞銀孟磊：看好中國股票 留意4大板塊 2023/02/20 瑞銀孟磊：看好中國股票 留意4大板塊 美股 通脹 金融 加息 日本 貨幣政策 就業 GDP 鮑威爾 非農就業