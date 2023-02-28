中電信等分拆 估值料上層樓 財金專欄 2023/02/28 分享： 分享： 港股五連跌，恒生指數跌穿20000點和牛熊分界綫。而中國電信（00728）遲港股一個月調整，最近連跌四日，預期仍未見底，但愈跌愈高息，因為盈利複合增長有一成以上，「雙高」吸引力，加上公司一旦落實分拆雲 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股失200 北水默默吹起反攻號角（第四版） 2023/02/27 港股失200 北水默默吹起反攻號角（第四版） 中字股實力談 - 南航重新起飛 今年料虧轉盈 2023/02/25 南航重新起飛 今年料虧轉盈 中字股實力談 - 恒指二萬北水積極入場 港股下周反彈？（第四版） 2023/02/24 恒指二萬北水積極入場 港股下周反彈？（第四版） 中字股實力談 - 水泥業回暖 華新息吸引 2023/02/24 水泥業回暖 華新息吸引 中字股實力談 - 港股暗藏「死亡」危機（第四版） 2023/02/23 港股暗藏「死亡」危機（第四版） 市盈率 國資委 巴菲特 雲端 PaaS IaaS 中國電信（00728） 中國聯通（00762） 中國移動（00941） 一帶一路