中電信等分拆 估值料上層樓

港股五連跌，恒生指數跌穿20000點和牛熊分界綫。而中國電信（00728）遲港股一個月調整，最近連跌四日，預期仍未見底，但愈跌愈高息，因為盈利複合增長有一成以上，「雙高」吸引力，加上公司一旦落實分拆雲

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