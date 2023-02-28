擴闊印花稅為樓市助燃 惟短期難言可減辣 地產 12:00 2023/02/28 分享： 分享： 新一份《財政預算案》於早前公布，未有出現市場憧憬的減辣情況，反而調整首置印花稅，令樓價1,008萬元以下的物業均獲得減稅，雖然買家只是少交數萬元的稅款，但一眾中小型單位即時受惠，成交量急增，加上通關效應，連帶樓價也重拾升軌，在市況突然全面向好下，料短期內更難言減辣。 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 樓市分析 相關文章 樓價跌竟無衰退 商品國家確另類 2023/02/06 樓價跌竟無衰退 商品國家確另類 上次樓價是這樣反彈的 2023/02/06 上次樓價是這樣反彈的 二手樓價快步走 觸底回升橫行 2023/02/09 二手樓價快步走 觸底回升橫行 你可能感興趣 樓價跌竟無衰退 商品國家確另類 01:00 2023/02/06 樓價跌竟無衰退 商品國家確另類 上次樓價是這樣反彈的 01:00 2023/02/06 上次樓價是這樣反彈的 二手樓價快步走 觸底回升橫行 01:00 2023/02/09 二手樓價快步走 觸底回升橫行 最新專欄文章 屋苑商舖出租率高 成長綫投資者目標 今日 屋苑商舖出租率高 成長綫投資者目標 內地客未全面回歸 勿過分憧憬 2023/02/27 內地客未全面回歸 勿過分憧憬 三大數據顯示新盤重回正軌 2023/02/24 三大數據顯示新盤重回正軌 拍賣場逼爆 樓市好轉訊號？ 2023/02/22 拍賣場逼爆 樓市好轉訊號？ 通關帶動零售 億元舖位交投增 2023/02/21 通關帶動零售 億元舖位交投增 二手市場 一手市場 樓價 CCL 地產 印花稅 財政預算案