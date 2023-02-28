擴闊印花稅為樓市助燃  惟短期難言可減辣

新一份《財政預算案》於早前公布，未有出現市場憧憬的減辣情況，反而調整首置印花稅，令樓價1,008萬元以下的物業均獲得減稅，雖然買家只是少交數萬元的稅款，但一眾中小型單位即時受惠，成交量急增，加上通關效應，連帶樓價也重拾升軌，在市況突然全面向好下，料短期內更難言減辣。

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