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港深合作起動北區 河套區方艙再做創科

財金專欄 2023/02/28

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財政司副司長黃偉綸昨日率團到深圳，商討北部都會區發展，其中一個重點就是河套區的創科合作。據了解，現在河套區的方艙醫院用地，將交回創科局恢復創科用途，起動北區。

擬年內招商引資 吸科企落戶

特首李家超曾表示

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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