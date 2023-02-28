港深合作起動北區 河套區方艙再做創科 財金專欄 2023/02/28 分享： 分享： 財政司副司長黃偉綸昨日率團到深圳，商討北部都會區發展，其中一個重點就是河套區的創科合作。據了解，現在河套區的方艙醫院用地，將交回創科局恢復創科用途，起動北區。 擬年內招商引資 吸科企落戶 特首李家超曾表示 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 何時放寬口罩令 港府3大考量 2023/02/27 何時放寬口罩令 港府3大考量 有政戲 - 星生活成本漲 港趁勢搶企業搶人才 2023/02/24 星生活成本漲 港趁勢搶企業搶人才 有政戲 - 揭財爺「減甜」加稅 背後思路 2023/02/23 揭財爺「減甜」加稅 背後思路 有政戲 - Web3+綠色金融 預算案出招拼經濟 2023/02/22 Web3+綠色金融 預算案出招拼經濟 有政戲 - 港庫房水緊 預算案派糖勢減甜 2023/02/21 港庫房水緊 預算案派糖勢減甜 香港 大灣區 深圳 李家超 民建聯 北部都會區 黃偉綸 李慧琼 許正宇 曾國衞