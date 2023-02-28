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貸款花樣繁多 銀行急切自救

財金專欄 2023/02/28

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中國金融持續熱門的話題是貸款，貸款話題初期由房屋按揭的提前還貸引動，接着由還貸引向轉貸，再由轉貸引出各種新奇的貸款品種來，最新奇一款要數戀人買樓連供的「連心貸」。對銀行貸款花樣百出，來因說法不一，但有

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撰文 : 金里仁

欄名 : 國情知聞

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