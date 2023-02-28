貸款花樣繁多 銀行急切自救 財金專欄 2023/02/28 分享： 分享： 中國金融持續熱門的話題是貸款，貸款話題初期由房屋按揭的提前還貸引動，接着由還貸引向轉貸，再由轉貸引出各種新奇的貸款品種來，最新奇一款要數戀人買樓連供的「連心貸」。對銀行貸款花樣百出，來因說法不一，但有 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 地方倡「六皮精神」 中央更重外資存量 2023/02/27 地方倡「六皮精神」 中央更重外資存量 國情知聞 - 中紀委長文點名 財經圈心旌搖動 2023/02/25 中紀委長文點名 財經圈心旌搖動 國情知聞 - 機構改革要議 社會治理短板 2023/02/24 機構改革要議 社會治理短板 國情知聞 - 求破消費難題 「超額儲蓄」熱議 2023/02/23 求破消費難題 「超額儲蓄」熱議 國情知聞 - 慕尼黑針鋒相對 中美探尋「鬥而不破」 2023/02/22 慕尼黑針鋒相對 中美探尋「鬥而不破」 中國 經濟 銀行 金融 人民幣 中國人民銀行 金融監管機構 借貸