經濟熱＋通脹仍強 美加息預期又升溫 財金專欄 2023/02/28 分享： 分享： 美股市場氣氛近期明顯轉差，主因美國通脹再次升溫，令加息憂慮又再重燃。 其一，1月消費者價格指數（CPI），按年變化由去年12月的6.5%降至6.4%，按月升0.5%，高過預期的0.3%。其二，被聯儲局視 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 美經濟熱通脹仍強 加息預期又升溫 2023/02/27 美經濟熱通脹仍強 加息預期又升溫 國金札記 - 俄烏和談恐難度高 最終只能以戰止戰？ 2023/02/27 俄烏和談恐難度高 最終只能以戰止戰？ 俄烏和談難度高 只能以戰止戰？ 2023/02/26 俄烏和談難度高 只能以戰止戰？ 國金札記 - 歐洲變陣迅速 俄能源牌威力急降 2023/02/24 歐洲變陣迅速 俄能源牌威力急降 歐洲變陣迅速 俄能源牌威力急降 2023/02/23 歐洲變陣迅速 俄能源牌威力急降 經濟 美國 美股 通脹 加息 就業 GDP 失業 議息 失業率