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經濟熱＋通脹仍強 美加息預期又升溫

財金專欄 2023/02/28

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美股市場氣氛近期明顯轉差，主因美國通脹再次升溫，令加息憂慮又再重燃。

其一，1月消費者價格指數（CPI），按年變化由去年12月的6.5%降至6.4%，按月升0.5%，高過預期的0.3%。其二，被聯儲局視

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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