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口罩令取消 唇紅齒白資金好求（第一版）

研究報告 13:12 2023/02/28

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政府宣布3月1日取消口罩令，料進一步刺激零售市場，首當其衝將會是唇妝有關的行業。受消息影響，莎莎國際（00178）在2月28日早盤09時41分股價大幅拉昇5.26%，另外威高國際（01173 ）、歐舒丹（00973 ）亦料將受惠。

專訪 兩大國策專家 談兩會前部署【下一頁

政府於2月22日宣布將派發5000元電子消費券、2月28日宣布口罩令3月解除，兩大因素影響利好面部護理、美妝相關企業。

    點擊圖片放大
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星展銀行於1月發表研究報告，指莎莎國際即將迎來反彈，目標價2.29元，評級為「購入」。

星展表示，現時莎莎估值較低，該企業大部分收入來自香港/澳門，自2019年第2季開始受疫情、社運影響，業績飽受打擊，並對其2023至24財年第2季產生非常低的基數效應（Base Effect）。

&hellip；&hellip；更多內容，用戶請登入。

（不斷更新）

報告來源：星展

編輯：陳文政

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撰文 : 陳文政 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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