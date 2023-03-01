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口罩解除 真面目受惠股檢閱（附受惠股目標價）

研究報告 11:23 2023/03/01

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政府宣布3月1日取消口罩令，從投資角度，重見天日的唇與臉，相關股值得看高一綫。

因此，賣唇膏的、妝容相關的股份都是受惠之列，如莎莎國際 （00178） 、歐舒丹 （00973） 、威高國際 （01173） ，甚至皮膚護理的扮靚股，如完美醫療 （01830） 等都可受惠。

專訪 兩大國策專家 談兩會前部署【下一頁

政府於2月22日宣布將派發5000元電子消費券、2月28日宣布口罩令3月解除，兩大因素影響利好面部護理、美妝相關企業。

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星展銀行於1月發表研究報告，指莎莎國際即將迎來反彈，目標價2.29元，評級為「購入」。

星展表示，現時莎莎估值較低，該企業大部分收入來自香港/澳門，自2019年第2季開始受疫情、社運影響，業績飽受打擊，並對其2023至24財年第2季產生非常低的基數效應（Base Effect）。

星展又指，莎莎在疫情期間削減部份成本例如租金，未來隨著莎莎收入反彈，該企業可以更有效地利用銷售槓桿（sales leverage），得到更大回報。類似的情況可參考澳門，隨著2023年1月8日中國重新開放，莎莎在澳門的按季銷售額實現了雙位數增長（約佔銷售額的 20%）。

該行又指，來港的內地遊客明顯回升，簽證審批的逐步正常化，以及與中國內地與香港的交通聯繫更加緊密等，都是客觀上的利好因素。在疫情前，旅遊消費佔了港澳消費收入60%以上，相信未來幾年銷售仍有很大的復甦空間。

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翻查資料，香港零售銷售貨值中的藥物及化妝品銷售額，2018年為495億港元，2022年為228億港元，僅為前者約46%，尚有非常大的復甦空間。

歐舒丹 （00973） 方面，滙豐環球研究在2月7日發表報告，指歐舒丹內地業務及「Elemis」品牌的增長停滯屬暫時性，預期兩者的增長應會在短期內反彈。另一方面，歐洲市場經濟低迷和匯率低迷的影響可能更深，認為集團或需對品牌進行再投資。

……更多內容，用戶請登入。

報告來源：星展

編輯：陳文政

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撰文 : 陳文政 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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