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投資短期債券 捉緊高息的尾巴

財金猛人追蹤 08:29 2023/03/01

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2022年通脹飆升，美聯儲以史無前例的速度收緊貨幣政策。聯邦基金利率於1年間便上調了450個基點，帶動短期美國國債利率上升。截至2月中旬，美國3個月國庫券的收益率約為4.7%，遠高於去年初時的0.2%。當大多數資產類別的收益回報為負值時，相比之下，短期債券的收益率確實吸引，而債券的投資風險幾乎接近零。

專訪 兩大國策專家 談兩會前部署【下一頁

經濟格局變化

踏入2023年，美國通脹逐步降温，惟經濟負增長持續（延伸閱讀：2023年市場展望：動盪環境孕育投資機遇）。不過，鑒於通脹出現上升迹象、其他強勁經濟數據及美聯儲釋出更多鷹派訊號，促使投資者重新評估利率走勢。因此市場上調對美聯儲｢終端利率｣的預期，由此全面推高債券收益率。

    點擊圖片放大

另一方面，最新美國經濟數據表明，通脹可能較預期般難擺脫，加上美國勞動力市場表現依然強勢，進一步加強美國的通脹壓力。

美聯儲主席鮑威爾表示，如就業市場沒有出現降温迹象，利率加幅或會較預期更高。所以，市場預期聯邦基準利率將從目前的4.5%至4.75%區間再上調2至3次，與央行公布的最新預測大致相符。但就年底利率預期而言，投資者與美聯儲的看法仍有差異。換言之，利率的實際升幅仍為未知之數，同時亦不確定會維持多久。

……更多內容，用戶請登入。

撰文：智能投資平台StashAway集團投資總監梁穎瑩

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★
新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列，內容涵蓋股樓、中美政經形勢、股、樓投資、理財等範疇，並於首二季陸續上架，未成訂戶的朋友可以試閱價10元/月，便可無限瀏覽電子書架、《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。訂閱請按此

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撰文 : 梁穎瑩 智能投資平台StashAway集團投資總監

欄名 : 財來智有方

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