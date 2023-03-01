人幣貶值再逼7算 市場該擔心甚麼?

人民幣匯率於1月中開始反覆回落，近日再逼近「7算」，這一次人民幣匯率如果破7，投資者該擔心甚麽？

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東吳證券認為，未來一個月人民幣破7的機會非常大，不過「7」的特殊意義在淡化，更重要的或是節奏，即在美元指數觸及106水平的情況下，破7是比較合理的。而A股和港股的表現差異正說明，當前中國經濟復甦的邏輯仍然存在。

該券商認為，未來匯率和A股的主要風險在於中美關系的後續發酵及內地政策「保持沉默」帶來的不確定性。

港股和美元指數之間的相關性眾所周知，作為離岸市場，港股易受美元指數代表的全球流動性環境和市場情緒的影響，這在疫情之後愈發明顯。

2月以來人民幣匯率的快速貶值，一方面是源於美元指數的升值，另一方面則是對復甦過度樂觀情緒的糾正。集中表現為人民幣匯率向美元隱含的人民幣匯率水平回歸，而並未出現明顯的貶值溢價，這說明市場對於中國經濟疫後復甦的預期並未改變。

A股和人民幣匯率都會受到國內經濟預期和跨境資金流動的影響，但相對而言A股更「主內」，匯率則更「主外」，這導致兩者在趨勢方向上一致，但是在拐點和變化幅度上，則時常大相徑庭。東吳證券覺得，當前人民幣的貶值並未對A股產生明顯的拖累，後者更多的受國內基本面的影響。













匯率貶值對於股市的影響？

由於中國政策一直存在對於匯率升值的偏好，所以......

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