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減息無望 美續加息至少3次

研究報告 01:06 2023/03/02

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美國聯儲局在2022年採取較對上6次急勁的加息步伐（點擊圖片放大），去應高通脹後，雖然通脹初見回落趨勢，但隨着該局在12月開始降低加息的幅度，通脹滑落速度明顯減。建銀國際最新報告更預計，美國聯邦基金利率將更高及維持更久。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

更多關於聯儲局3至7月加息機會率，詳見：【下一頁

建銀國際指，近期數據顯示，美國經濟靭性仍强，就業市場仍偏緊，通脹壓力仍較大。因此，建銀國際提高對未來聯邦基金利率的預測，預計：

  • 聯儲局將在今年3月、5月及6月議息會議上，分别各加息0.25厘，將聯邦基金利率提高到5.25至5.5厘（現時為4.5至4.75厘）；
  • 並在下半年維持利率不變。

建銀國際補充，由於高基數原因，美國1月整体及核心通脹按年比的增速已連續第四個月放緩，但下滑程度不及預期；同時，按月比較的整体通脹更反彈至 0.5%，較前值的0.1%及預期的0.4%為高，這也是3個月以來最快的按月計通脹。核心通脹按月比較0.4%，與前值及預期持平。

發達國家通脹降温一波三折

從美國按月比較通脹分項上看，能源價格反彈，住房通脹小幅提升至0.8%，並貢獻了約一半的按月計核心通脹。另外，歐元區整體通脹連續第三個月放緩，但核心通脹也小幅反彈；日本的通脹壓力也有增無減（點擊圖片放大）

    點擊圖片放大

雖然降通脹的過程曲折，但建銀國際預計......

......欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

（詳細分析更新中）

報告來源：建銀國際2023年2月28日宏觀經濟報告

編輯：蕭悅潾

延伸閱讀：瑞銀：美國6月有續加息風險（第二版另加圖表）

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★

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...

撰文 : 蕭悅潾 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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