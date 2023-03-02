減息無望 美續加息至少3次（第二版）

本文第一版解釋了建銀國際預期，美國聯儲局在今年3、5及6月的議息會議，每次均會加息0.25厘，而最快的減息時間要到明年首季。

短期內，美國仍會公布就業相關數據（點擊圖片放大），而建銀國際相信，如果美國未來數據持續超預期，或者聯儲局官員持續鷹派，美元可能在短期持續強勁。不過，但建銀國際仍然預計，持續的貨幣緊縮將最终使美國就業及通脹放緩，並推動聯儲局在今下半年停止加息 ，而其他國家央行則維持收緊，屆時美元則有所回落。

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【第一版刊於3月2日 01：06】

美國聯儲局在2022年採取較對上6次急勁的加息步伐（點擊圖片放大），去應高通脹後，雖然通脹初見回落趨勢，但隨着該局在12月開始降低加息的幅度，通脹滑落速度明顯減。建銀國際最新報告更預計，美國聯邦基金利率將更高及維持更久。

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更多關於聯儲局3至7月加息機會率，詳見：【下一頁】

建銀國際指，近期數據顯示，美國經濟靭性仍强，就業市場仍偏緊，通脹壓力仍較大。因此，建銀國際提高對未來聯邦基金利率的預測，預計：

聯儲局將在今年3月、5月及6月議息會議上，分别各加息0.25厘，將聯邦基金利率提高到5.25至5.5厘（現時為4.5至4.75厘）；

並在下半年維持利率不變。

建銀國際補充，由於高基數原因，美國1月整体及核心通脹按年比的增速已連續第四個月放緩，但下滑程度不及預期；同時，按月比較的整体通脹更反彈至 0.5%，較前值的0.1%及預期的0.4%為高，這也是3個月以來最快的按月計通脹。核心通脹按月比較0.4%，與前值及預期持平。

發達國家通脹降温一波三折

從美國按月比較通脹分項上看，能源價格反彈，住房通脹小幅提升至0.8%，並貢獻了約一半的按月計核心通脹。另外，歐元區整體通脹連續第三個月放緩，但核心通脹也小幅反彈；日本的通脹壓力也有增無減（點擊圖片放大）。

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雖然降通脹的過程曲折，但建銀國際預計......

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（詳細分析更新中）

報告來源：建銀國際2023年2月28日宏觀經濟報告

編輯：蕭悅潾

延伸閱讀：瑞銀：美國6月有續加息風險（第二版另加圖表）

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