瞄準四條投資主綫賺錢

本港口罩令撤銷，經濟活動恢復，大家是否有心情尋找一下投資機遇呢？財信証券預計2023年中國經濟將領先全球復甦，並建議關注四條主綫，分別是中概互聯板塊、低估值的成長板塊、金銀等貴金屬和疫後消費復甦板塊。

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2023年中國將處於加槓桿周期，疊加中國疫情防控優化、地產融資政策效果顯現，疊加全面註冊制正式落地，預計2023年中國經濟將領先全球復甦，中國資產也將領漲全球。

業績層面利好成長風格，流動性層面（社融增速與M2增速剪刀差預計回正）利好藍籌風格，預計市場風格將相對均衡，成長風格或略微佔優，建議關注以下四條主綫︰

（1）中概互聯板塊。此前制約中概互聯網板塊的業績走弱、退市風險、流動性風險、行業政策風險，在2023年將出現明顯緩解，可關注恒生科技、納斯達克中國金龍指數。

（2）低估值的成長板塊，例如估值大幅回落、基本面暫處低谷的生物醫藥板塊。

（3）金、銀等貴金屬。後續10年期美債實際收益率上行空間很小，黃金、白銀仍具備較強配置價值。

（4）疫後消費復甦板塊。2023年疫情對國內經濟衝擊將弱化，綫下消費和服務板塊有望迎來復甦，如社會服務、交通運輸、食品飲料板塊。

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