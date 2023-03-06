大摩：2原因上調本港今年零售銷貨值增長預測 （持續更新）

美國自去年12月將加息速度，由遠超對上6次加息周期步伐放慢下來（點擊圖片放大），通脹滑落也減速（點擊圖片放大），加上就業市場仍強，現市場主流預期是聯邦基金利率至少加至6月，到達5.25至5.5厘區間（點擊圖片放大），惟7月續加0.25厘與停加息機率接近（點擊圖片放大）。

專訪 曾淵滄 談收息心法【下一頁】

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無論如何，市場預期聯邦基金利率到今年底，較大機會停在5.25至5.5厘，而息率進一步向上的機會大過向下（點擊圖片放大），即是今年內展開減的機會渺茫。所以，讀者選收息股宜要預測股息率8厘或以上（即約5厘水平再加上3厘安全邊際），或是盈利有上升動力來推升每股派息要增長的收息股。更多美國加息預期分析，詳見：【下一頁】。

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3月6日：

【01：00】藍籌國際保險股友邦 （01299） 將於3月10日公布截至去年底止全年業績，在其業務重心以香港及中國內地為主（點擊圖片放大）的前提下，券商對友邦去年業績不太樂觀（點擊圖片放大）。

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不過，在中國以超越市場預期的速度復常，有助友邦在內地及香港的保險銷售表現加快復甦，加上美國展開加息周期中長綫利好友邦的定息收入，友邦股價有望再展升勢（點擊圖片放大），而由去年12月初以來的券商平均目標價也較友邦上周五收市價86.2元高出約2成（點擊圖片放大）。更多分析詳見：【友業務前景分析】【友邦估值分析】

3月5日：

【15：00】摩根士丹利日前發表報告指，在與內地全面通關後，本港1月零售銷貨價值按年升7%至362億元，並連續兩個月上升，而且屬2020年1月以來新高，遠勝該行預期；期內奢侈品零售按年升23.1%至44億元，亦創2020年1月以來新高。

在低基數及訪港內地旅客大增下，摩根士丹利料2月本港零售銷貨價值按年升幅擴至47%。摩根士丹利更上調本港今年全年零售銷貨價值增長預測，由原先15%上調至22%，以反映訪港旅客快速復甦及新一輪5,000元消費券。

摩根士丹利料今年末季零售銷貨價值按年升24%，達至2018年末季的95%水平；假設明年全年表現相當於今年末季的4倍，則明年零售銷貨價值有望按年再升10%。摩根士丹利續指出，零售銷售復甦驅動收租股的估值重評，如九龍倉置業 （01997） 及希慎 （00014） ；在考慮......

延伸閱讀：「百億地王」何解要低價批出?

3月4日：

【00：15】科技相關高息股ASMPT （00522） 在舉行非交易路演（Non-Deal Roadshow，下稱「NDR」）後，獲瑞信發表最新研究報告，將其目標價由79元調升至90元，並維持其「跑贏大市」的投資評級。

瑞信引述ASMPT在NDR指，其今年首季業務料仍由SMT（表面裝貼技術）解決方案推動，而半導體業務則有温和反彈；相反下半年表現估計可受到半導體業務復甦支持，但SMT解決方案業務可能出現下降。瑞信上調ASMPT......

3月3日：

【15：30】內房股等待行業復甦，再展「收息股魅力」，而建銀國際對內房行業最新分析，詳見：【下一頁】

【13：30】屬傳統收息股的銀行股、地產及收息股，以及部分零售股，均與零售消費有關，而去年下半年全球多國陸續復常，為零售消費增添復甦動力。滙豐香港區財富管理及個人銀行業務部信用卡消費及獎賞主管周燦賢剛表示，去年下半年信用卡消費額按年增長雙位數，而第四季海外消費額按年增長50%。

延伸閱讀：銀主盤滾存量回落 樓市拐點現象？

【11：00】傳統公用股每股派息增長動力，成為長綫收息投資者近期的關注點。摩根大通最新發表的研究報告亦指，在內地及本港公用股中，對2023財年的指引、應收帳款更新及股息，將是公司最重要的驅動因素。

當中的燃氣公用事業，摩通將昆侖能源 （00135） 列入正面催化劑觀察名單，料或增加派息；反觀煤氣 （00003） ，因摩通對其派息能力存疑，而被列入負面催化劑觀察名單，投資評級由「中性」下調至「減持」，目標價亦由6.5元調低至6.2元。

另外，摩通預計，兩會後更新的電力市場改革......

延伸閱讀：兩會前瞻 景順趙耀庭：顯示中國迅速復常數據不止PMI（第二版）

3月2日：

【18：00】濠賭股受新冠疫情衝擊，而失去「收息股魅力」，惟隨着全球旅遊回復正常，濠賭股有望再展「收息股魅力」。花旗最新發表報告指，澳門2月博彩收入約103.2億澳門元，與市場預計的102億澳門元大致相若，而當中令人鼓舞的是期內每日賭收基本保持不變，預示今年接下來的時間的賭收將持續恢復。

考慮到季節性因素等，花旗維持......

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更多關於2月第五周兼3月第一周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

延伸閱讀：虎年處處通應驗 兔年又如何

記者：蕭悅潾

藍籌相關券商看法，詳見：【中電控股】【滙豐控股】【港鐵】【恒隆地產】

非藍籌穩健高息股分析，詳見：【下一頁】

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