高盛：6月庫存對需求將呈赤字 布油本月起走高（持續更新）

美國自去年12月將加息速度，由遠超對上6次加息周期步伐放慢下來（點擊圖片放大），通脹滑落也減速（點擊圖片放大），加上就業市場仍強，現市場主流預期是聯邦基金利率至少加至6月，到達5.25至5.5厘區間（點擊圖片放大），惟7月續加0.25厘與停加息機率接近（點擊圖片放大）。

專訪 曾淵滄 談收息心法【下一頁】

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無論如何，市場預期聯邦基金利率到今年底，較大機會停在5.25至5.5厘，而息率進一步向上的機會大過向下（點擊圖片放大），即是今年內展開減的機會渺茫。所以，讀者選收息股宜要預測股息率8厘或以上（即約5厘水平再加上3厘安全邊際），或是盈利有上升動力來推升每股派息要增長的收息股。更多美國加息預期分析，詳見：【下一頁】。

延伸閱讀：11股未來兩周內除淨 股息率最高20厘

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3月7日：

【16：15】資源股為股價較波動、對資源價格敏感的高息股。高盛最新發表的研究報告預計，布蘭特原油將於本月開始走高，並在12月達到每桶100美元。

高盛表示，油價受未來幾個月的基本面影響，大於更遠期的基本面的影響，加上預期6月庫存相對需求將恢復赤字，以及估計油價相對於庫存現在看來仍低。高盛指，明年全球增長預測的修正會顯著影響油價，惟更遠未來的全球GDP增長預測不會顯著影響油價，但會推動金屬和股票資產的價格。

不過，高盛續指，石油市場可能......

【13：30】中資電訊股為股現受惠國策、穩健中不乏增長機遇的收息股。摩根大通最新發表研報指，中國2023年政府工作報告對電訊行業的著墨與去年相近，並未提到調整電訊資費，仍然重申推動數字經濟發展、國有企業改革和6G研究，並為今年定下適度的5G基站建設目標。

摩通指，目前離岸投資者對中國電訊板塊投資已經變得更加審慎，開始從高啤打值（Beta）的中國電信 （00728） 及中國聯通 （00762） ，轉為投資表現相對落後的中國移動 （00941） ，作為較具防守性的選擇；而中國投資者則較樂觀，將電訊商視為被低估的國有資產，憧憬具有重估的潛力。

隨着業績期將至，摩通認為......

延伸閱讀：商廈市場升溫 全新甲廈稍佔優

【11：15】本地地產股在租金收入及物業銷售兩方面，均可受惠中國全面復常。摩根士丹利最新發表的研究報告預期，新鴻基地產 （00016） 股價在未來60日內，有逾80%機率會跑贏大市，並給予「增持」的投資評級，以及目標價122元。

摩根士丹利指，新地推售大型新盤項目屯門Novo Land第2B期，352伙已全數售出，銷售均價為每平方呎1.4萬元，而本周料再作次輪推售，涉及171伙；另外新地預期亦將在未來數月推出白石角University Hill及元朗Yoho Hub二期等主要項目，摩根士丹利料此將在短期內成為股價催化劑。

除了陸續有新盤推出之外，摩根士丹利更認為......

延伸閱讀：新盤復常路漫長

【10：45】香港銀行股為受惠美國加息，卻受累早前的內房債務危機的收息股。花旗最新發表的報告維持恒生銀行 （00011） 「中性」的投資評級，卻將其目標價由124元下調至122元。

花旗基於恒生淨利息收入（NII）下跌及較高的減值費用，而將其2023年每股盈利預測下調2%，惟2024年因......

延伸閱讀：瑞信陶冬：要再加息 市場認輸

3月6日：

【17：45】瑞銀在內地進行推廣活動，會晤逾20名投資者後發表報告指，整體而言，最少在未來一至兩年，未見中資電訊股基本面改善的可持續性有重大阻礙，維持對板塊正面看法，但首選股由中國電信 （00728） 改為中國移動 （00941） ，原因為風險回報更吸引。

瑞銀表示，「電訊三雄」（即中移動、中電信及聯通 （00762） ）去年純利增長已獲良好指引，絕大部分投資者相信增長勢頭可延續至今年。對「電訊三雄」現時基本面上的憂慮之一，瑞銀認為在於盈利增長是由資本開支密度放緩所帶動，若企業相關（雲端及數據中心）折舊開始增加，但毛利率......

【16：00】內房股在早前的一段時間，因債務危機爆發，而暫時失去「派息股魅力」。不過，從近期中國人民銀行行長易綱等官員發表的言論，似乎最壞情況已過，相關分析詳見：【下一頁】

延伸閱讀：ING彭藹嬈：今年內地經濟增長在兩大焦點

【15：45】中國鐵塔 （00788） 上周四公布截至去年底止全年營業額雖按年只升6.5%至約921.7億元（人民幣‧下同），但純利按年升19.9%至近87.9億元，而且每股派末期息按年大増23.2%至3.232分（沒有派中期股息）。花旗最新發表研究報告雖維持鐵塔的「中性」投資評級，但將其目標價由0.86元上調至0.92元。

花旗指，鐵塔2022財年的收入符合預期，惟EBITDA分別較該行及彭博預期低2%和3%；幸而鐵塔通過改善債務結構，令淨財務成本低於預期，加上10億元人民幣其他收益，驅使其純利按年增近20%，分別高於該行及彭博估計的3%和2%。

不過，花旗因擔心......

【11：15】將於本周五（10日）公布2022年全年業績的藍籌股友邦 （01299） ，獲高盛發表最新研究報告，維持其「買入」的投資評級及目標價103元不變，並預測全年新業務價值將按年跌7%至約31億美元（編按：即與市場預期平均值相若，詳見本文3月6日【01：00】報道）。

高盛指，就2022年末季而言，內地旅客到訪澳門推動銷售，有助於抵銷友邦的內地業務疲弱表現，預期其第四季新業務價值預期達到8.4億美元，若按實際滙率及固定滙率計算，分別按年升3%及10%，按季温和改善。高盛預計，投資者將關注重新開放後......

更多關於友邦的績前分析，詳見：【下一頁】

延伸閱讀：曾淵滄點評地產股

【07：30】傳統收息藍籌股港鐵 （00066） 將於3月9日公布截至去年底止全年業績，在去年大部分時間面對嚴格防疫措施下，去年業績難以被寄予厚望。不過，在中國已全面復常下，港鐵的香港客運、租賃及物業銷售三方面均有望重拾增長動力，更多分析詳見：【下一頁】。

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【01：00】藍籌國際保險股友邦 （01299） 將於3月10日公布截至去年底止全年業績，在其業務重心以香港及中國內地為主（點擊圖片放大），且去年大部分時間面對嚴格防疫措施的前提下，券商對友邦去年業績不太樂觀（點擊圖片放大）。

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不過，在中國以超越市場預期的速度復常，有助友邦在內地及香港的保險銷售表現加快復甦，加上美國展開加息周期中長綫利好友邦的定息收入，友邦股價有望再展升勢（點擊圖片放大），而由去年12月初以來的券商平均目標價也較友邦上周五收市價86.2元高出約2成（點擊圖片放大）。更多分析詳見：【友業務前景分析】【友邦估值分析】

3月5日：

【15：00】摩根士丹利日前發表報告指，在與內地全面通關後，本港1月零售銷貨價值按年升7%至362億元，並連續兩個月上升，而且屬2020年1月以來新高，遠勝該行預期；期內奢侈品零售按年升23.1%至44億元，亦創2020年1月以來新高。

在低基數及訪港內地旅客大增下，摩根士丹利料2月本港零售銷貨價值按年升幅擴至47%。摩根士丹利更上調本港今年全年零售銷貨價值增長預測，由原先15%上調至22%，以反映訪港旅客快速復甦及新一輪5,000元消費券。

摩根士丹利料今年末季零售銷貨價值按年升24%，達至2018年末季的95%水平；假設明年全年表現相當於今年末季的4倍，則明年零售銷貨價值有望按年再升10%。摩根士丹利續指出，零售銷售復甦驅動收租股的估值重評，如九龍倉置業 （01997） 及希慎 （00014） ；在考慮......

延伸閱讀：「百億地王」何解要低價批出?

3月4日：

【00：15】科技相關高息股ASMPT （00522） 在舉行非交易路演（Non-Deal Roadshow，下稱「NDR」）後，獲瑞信發表最新研究報告，將其目標價由79元調升至90元，並維持其「跑贏大市」的投資評級。

瑞信引述ASMPT在NDR指，其今年首季業務料仍由SMT（表面裝貼技術）解決方案推動，而半導體業務則有温和反彈；相反下半年表現估計可受到半導體業務復甦支持，但SMT解決方案業務可能出現下降。瑞信上調ASMPT......

3月3日：

【15：30】內房股等待行業復甦，再展「收息股魅力」，而建銀國際對內房行業最新分析，詳見：【下一頁】

【13：30】屬傳統收息股的銀行股、地產及收息股，以及部分零售股，均與零售消費有關，而去年下半年全球多國陸續復常，為零售消費增添復甦動力。滙豐香港區財富管理及個人銀行業務部信用卡消費及獎賞主管周燦賢剛表示，去年下半年信用卡消費額按年增長雙位數，而第四季海外消費額按年增長50%。

延伸閱讀：銀主盤滾存量回落 樓市拐點現象？

【11：00】傳統公用股每股派息增長動力，成為長綫收息投資者近期的關注點。摩根大通最新發表的研究報告亦指，在內地及本港公用股中，對2023財年的指引、應收帳款更新及股息，將是公司最重要的驅動因素。

當中的燃氣公用事業，摩通將昆侖能源 （00135） 列入正面催化劑觀察名單，料或增加派息；反觀煤氣 （00003） ，因摩通對其派息能力存疑，而被列入負面催化劑觀察名單，投資評級由「中性」下調至「減持」，目標價亦由6.5元調低至6.2元。

另外，摩通預計，兩會後更新的電力市場改革......

延伸閱讀：兩會前瞻 景順趙耀庭：顯示中國迅速復常數據不止PMI（第二版）

3月2日：

【18：00】濠賭股受新冠疫情衝擊，而失去「收息股魅力」，惟隨着全球旅遊回復正常，濠賭股有望再展「收息股魅力」。花旗最新發表報告指，澳門2月博彩收入約103.2億澳門元，與市場預計的102億澳門元大致相若，而當中令人鼓舞的是期內每日賭收基本保持不變，預示今年接下來的時間的賭收將持續恢復。

考慮到季節性因素等，花旗維持......

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更多關於2月第五周兼3月第一周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

延伸閱讀：虎年處處通應驗 兔年又如何

記者：蕭悅潾

藍籌相關券商看法，詳見：【中電控股】【滙豐控股】【港鐵】【恒隆地產】

非藍籌穩健高息股分析，詳見：【下一頁】

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