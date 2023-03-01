首源投資：經濟增長放緩 基建投資機會

基建公司的准入門檻一般較高，提供各種各樣基本服務，擁有強大的定價能力，擁有可預測的現金流。在經濟增長放緩及通脹升溫期間，甚具優勢。以下是環球基建五大結構性趨勢，可從中找投資機會。

一、俄烏戰爭利液化天然

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