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首源投資：經濟增長放緩 基建投資機會

財金專欄 2023/03/01

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基建公司的准入門檻一般較高，提供各種各樣基本服務，擁有強大的定價能力，擁有可預測的現金流。在經濟增長放緩及通脹升溫期間，甚具優勢。以下是環球基建五大結構性趨勢，可從中找投資機會。

一、俄烏戰爭利液化天然

...

撰文 : Peter Meany 首源投資全球上市基建主管

欄名 : 名家觀點

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