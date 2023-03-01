首源投資：經濟增長放緩 基建投資機會 財金專欄 2023/03/01 分享： 分享： 基建公司的准入門檻一般較高，提供各種各樣基本服務，擁有強大的定價能力，擁有可預測的現金流。在經濟增長放緩及通脹升溫期間，甚具優勢。以下是環球基建五大結構性趨勢，可從中找投資機會。 一、俄烏戰爭利液化天然 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : Peter Meany 首源投資全球上市基建主管 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 瑞信陶冬：美通脹超預期 7月仍要加息 2023/02/28 瑞信陶冬：美通脹超預期 7月仍要加息 中金：美國通脹風險未解除 2023/02/24 中金：美國通脹風險未解除 PGIM：中國GDP今年料增5.7% 2023/02/23 PGIM：中國GDP今年料增5.7% 平安資管：ChatGPT投資分析合理 2023/02/22 平安資管：ChatGPT投資分析合理 陶冬：市場放棄通脹受控交易 2023/02/21 陶冬：市場放棄通脹受控交易 疫情 經濟 美國 服務 交通 5G 航空 機場 基建 天然氣