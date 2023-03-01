皖通買入位 跌見10厘息 財金專欄 2023/03/01 分享： 分享： 港股昨日先升後跌，但技術指標超賣，筆者估計隨時大反彈，但3月市況不明朗，防守性股份始終值得信任。安徽皖通（00995）2023年預測息率可逾9.5厘，2023年盈利又可以受惠社會和經濟面復常，若然大市 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 3月數據升跌參半 港股再造頭肩底（第四版） 2023/02/28 3月數據升跌參半 港股再造頭肩底（第四版） 中字股實力談 - 中電信等分拆 估值料上層樓 2023/02/28 中電信等分拆 估值料上層樓 中字股實力談 - 港股失200 北水默默吹起反攻號角（第四版） 2023/02/27 港股失200 北水默默吹起反攻號角（第四版） 中字股實力談 - 南航重新起飛 今年料虧轉盈 2023/02/25 南航重新起飛 今年料虧轉盈 中字股實力談 - 恒指二萬北水積極入場 港股下周反彈？（第四版） 2023/02/24 恒指二萬北水積極入場 港股下周反彈？（第四版） 市盈率 中國電信（00728） 巴菲特 安徽省 派息比率 公路股 安徽皖通（00995） 人民幣