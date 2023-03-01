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皖通買入位 跌見10厘息

財金專欄 2023/03/01

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港股昨日先升後跌，但技術指標超賣，筆者估計隨時大反彈，但3月市況不明朗，防守性股份始終值得信任。安徽皖通（00995）2023年預測息率可逾9.5厘，2023年盈利又可以受惠社會和經濟面復常，若然大市

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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