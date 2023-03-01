港撤口罩令一步到位 因澳門搶閘？ 財金專欄 2023/03/01 分享： 分享： 香港取消口罩令比澳門遲一天，但一步到位全面放寬，連室內和公共交通都鬆綁，贏了半個馬鼻，但以全球來說，卻幾乎是最後一位了。有商界中人指，香港不用戴口罩，可予外界一個清晰形象：香港真正全面復常了！ 不要看輕 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 港深合作起動北區 河套區方艙再做創科 2023/02/28 港深合作起動北區 河套區方艙再做創科 有政戲 - 何時放寬口罩令 港府3大考量 2023/02/27 何時放寬口罩令 港府3大考量 有政戲 - 星生活成本漲 港趁勢搶企業搶人才 2023/02/24 星生活成本漲 港趁勢搶企業搶人才 有政戲 - 揭財爺「減甜」加稅 背後思路 2023/02/23 揭財爺「減甜」加稅 背後思路 有政戲 - Web3+綠色金融 預算案出招拼經濟 2023/02/22 Web3+綠色金融 預算案出招拼經濟 香港 口罩 大灣區 澳門 李家超 流感 賀一誠 財政預算案