港撤口罩令一步到位 因澳門搶閘？

香港取消口罩令比澳門遲一天，但一步到位全面放寬，連室內和公共交通都鬆綁，贏了半個馬鼻，但以全球來說，卻幾乎是最後一位了。有商界中人指，香港不用戴口罩，可予外界一個清晰形象：香港真正全面復常了！

不要看輕

...