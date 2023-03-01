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港撤口罩令一步到位 因澳門搶閘？

財金專欄 2023/03/01

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香港取消口罩令比澳門遲一天，但一步到位全面放寬，連室內和公共交通都鬆綁，贏了半個馬鼻，但以全球來說，卻幾乎是最後一位了。有商界中人指，香港不用戴口罩，可予外界一個清晰形象：香港真正全面復常了！

不要看輕

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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