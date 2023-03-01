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ChatGPT掀AI投資熱哪些有潛力？

財金專欄 2023/03/01

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聊天機器人ChatGPT將人工智能（AI）技術的潛力展露人前，這股顛覆性創新力量帶來的衝擊，將不亞於當初互聯網普及，各行各業因為AI出現翻天覆地改變是遲早的事，投資部署應該考量有關趨勢。

首先，一眾美國

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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