ChatGPT掀AI投資熱哪些有潛力？

聊天機器人ChatGPT將人工智能（AI）技術的潛力展露人前，這股顛覆性創新力量帶來的衝擊，將不亞於當初互聯網普及，各行各業因為AI出現翻天覆地改變是遲早的事，投資部署應該考量有關趨勢。

首先，一眾美國

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