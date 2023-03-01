ChatGPT掀AI投資熱哪些有潛力？ 財金專欄 2023/03/01 分享： 分享： 聊天機器人ChatGPT將人工智能（AI）技術的潛力展露人前，這股顛覆性創新力量帶來的衝擊，將不亞於當初互聯網普及，各行各業因為AI出現翻天覆地改變是遲早的事，投資部署應該考量有關趨勢。 首先，一眾美國 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 ChatGPT掀AI投資熱 哪些有潛力？ 2023/02/28 ChatGPT掀AI投資熱 哪些有潛力？ 國金札記 - 經濟熱＋通脹仍強 美加息預期又升溫 2023/02/28 經濟熱＋通脹仍強 美加息預期又升溫 美經濟熱通脹仍強 加息預期又升溫 2023/02/27 美經濟熱通脹仍強 加息預期又升溫 國金札記 - 俄烏和談恐難度高 最終只能以戰止戰？ 2023/02/27 俄烏和談恐難度高 最終只能以戰止戰？ 俄烏和談難度高 只能以戰止戰？ 2023/02/26 俄烏和談難度高 只能以戰止戰？ 人工智能 Facebook Google 科技產品 Tesla Microsoft 自動駕駛 字節跳動 Meta NVIDIA