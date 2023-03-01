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除掉口罩之後買藥業股?

財金專欄 02:30 2023/03/01

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美股早一晚溫和反彈，亞太區股市周二榮辱互見。港股高開後下午回落，恒指收市倒跌接近一百六十點至一萬九千七百點水平，跌市主要由科技股及汽車股帶動，電訊股則逆市向好。內地股市則反彈，上證指數收升二十二點至三

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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