除掉口罩之後買藥業股?

美股早一晚溫和反彈，亞太區股市周二榮辱互見。港股高開後下午回落，恒指收市倒跌接近一百六十點至一萬九千七百點水平，跌市主要由科技股及汽車股帶動，電訊股則逆市向好。內地股市則反彈，上證指數收升二十二點至三

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