除掉口罩之後買藥業股? 財金專欄 02:30 2023/03/01 分享： 分享： 美股早一晚溫和反彈，亞太區股市周二榮辱互見。港股高開後下午回落，恒指收市倒跌接近一百六十點至一萬九千七百點水平，跌市主要由科技股及汽車股帶動，電訊股則逆市向好。內地股市則反彈，上證指數收升二十二點至三 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 長期持股要追隨有誠信的大股東！ 2023/02/28 長期持股要追隨有誠信的大股東！ 投資坐標 - 價值投資法四項基本原則！ 2023/02/24 價值投資法四項基本原則！ 投資坐標 - 政經不安 擁抱高息股！ 2023/02/22 政經不安 擁抱高息股！ 投資坐標 - 追求知識應如饑似渴！ 2023/02/21 追求知識應如饑似渴！ 投資坐標 - 有食唔食結果無得食？ 2023/02/17 有食唔食結果無得食？ 紫金礦業（02899） 東方表行（00398） 鴻興印刷（00450） 時代集團控股（01023） 國際家居零售（01373） 雅各臣科研製藥（02633） H股 美股 個股分析 股票