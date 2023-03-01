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內房股抽升 首兩月銷售拿地數據有玄機？（第二版）

財金 16:11 2023/03/01

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第二版：

拿地跌幅明顯收窄

2023年1至2月，TOP100企業拿地總額1,207億元（人民幣，下同），拿地規模按年跌16.2%，跌幅較上月收窄13.2個百分點，收窄幅度明顯。TOP100門檻值為5億元，較上年同期基本持平。

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1至2月內房銷售和拿地數據出爐，數據顯示TOP100房企2月單月銷售額按月和按年實現雙增長，銷售端迎來終於曙光。

據內地中指院數據，2023年1至2月，TOP100房企銷售總額為9,841.1億元（人民幣，下同），按年下降4.8%，較去年同期跌幅大幅收窄29.2個百分點。

其中TOP100房企2月單月銷售額按月升35.1%，按年上升28.5%，實現雙增長。

    點擊圖片放大
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撰文 : 劉雅文 MoneyTimes

欄名 : 內房機遇

世茂房地產 房地產基金 土地供應 土地拍賣 華潤置地（01109） 家居 經濟 編輯 香港經濟日報 香港

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