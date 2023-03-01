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未富先老 人口負增長 引發5大影響

研究報告 19:57 2023/03/01

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中國人口現負增長，市場關注對經濟的影響，有分析指，人口負增長會通過減少勞動供給和資本積累，減緩長期經濟增速。另外，人口負增長會加快老齡化，從而對經濟結構和資產價格造成較大影響。

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數據顯示，2022年中國人口減少85萬，開始負增長，不過短期內不必擔心人口總量，據聯合國預測2035年仍有14億，2050年仍有13億。
 
復星證券指出，人口負增長與老齡化對經濟，有5大影響。

1. 未富先老問題嚴峻

老齡人口絕對數量龐大，超美歐日韓總和。中國未富先老的問題十分嚴峻，當前我國人均GDP水準相當於美日韓在同等老齡化程度時的40%左右

2. 勞動力減 經濟增速放緩

人口負增長會通過減少勞動供給而導致長期經濟增速放緩。勞動年齡人口數量及其占比會直接減少，整體勞動參與率也會降低。因此，到 2035年實現年均4.7%的增長，壓力加大，需要付出更大努力 。

3. 儲蓄率降低

人口負增長和老齡化會降低儲蓄率，帶來兩方面影響。一是對於長期經濟增長而言，儲蓄代表著資本積累，長期增長的資本要素投入可能會減少，從而放緩經濟增速；二是對於經濟的
需求結構而言，內需中消費相比投資的重要性提高。

4. 產業結構調整

可能帶來過早去工業化供給側，勞動成本上升、工業部門外遷；需求側，養老相關產業大多屬於服務業，服務消費的需求將超過商品消費，帶動產業結構調整。

5. 股市估值或受壓

資產價格或傾向於長期低利率、股市低估值 一方面，長期經濟增速放緩或驅動利率較長時間走低，另一方面股票市場迎來系統性牛市的概率越來越低，A股估值或在經濟總需求不足
的壓力下進入低估值狀態。

報告來源：復星證券

編輯：錢家鋒

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撰文 : 錢家鋒

欄名 : 大行有路捉

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