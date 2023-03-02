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兩會前夕 建銀國際點評最新中國經濟數據

研究報告 07:15 2023/03/02

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中國公布2月官方製造業PMI數據，較市場預期佳。

建銀國際預計，2023年第1季經濟增長，將較上一季度出現較大反彈，全年經濟增速增至5.1%。不過，就業和居民收入修復尚需時日，對總體消費反彈的力度有所抑制。

2月製造業PMI為52.6，勝預期的50.6，亦較上月的50.1回升；2月份非製造業商務活動指數為56.3，按月上升1.9個百分點，同樣勝預期；綜合PMI產出指數為56.4，比上月上升3.5個百分點，高於臨界點，顯示企業生產經營景氣水平繼續回升。

中國2月PMI數據可見下圖。

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國內經濟在年後持續復甦

對於中國的宏觀經濟表現，建銀國際發表報告指，中國內地感染高峰期已過，經濟活動和居民生活回歸正軌，資料顯示居民出行和服務消費復甦。

該行指出，按慣例年初兩個月的經濟運行資料將在3月合併發佈，但諸多高頻資料顯示中國經濟特別是服務在年後持續穩步復甦，四個一綫城市的地鐵客流量在年後快速復甦，已經超過了2018至2022年的同期水平。

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這些數據表明居民出行和經濟活動穩步復甦。建銀國際預計2023年第1季度經濟增長將較上一季度出現較大反彈，全年經濟增速增至5.1%。不過，就業和居民收入修復尚需時日，對總體消費反彈的力度有所抑制。

結構性政策支援料持續

此外，中央經濟工作會議明確今年的經濟工作將突出穩增長，該行關注即將召開的兩會，特別是財政政策和其他促消費，擴內需，穩外貿的宏觀政策，以及關於支持平台和民營經濟發展的行業政策。

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撰文 : 陳紫瑩 Money Times

欄名 : 券商報告

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