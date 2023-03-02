港股3月投資策略 券商薦2大投資方向（附6大金股及目標價）

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該券商解釋，1至2月經濟數據公布和海內外重要會議將是市場對國內經濟復甦進程和未來趨勢的初次驗證。

海外方面，美聯儲和歐洲央行都將於3月舉行議息會議，在PCE升温後，美聯儲的加息決議和政策表態將成為市場研判未來加息節奏和終點的重要依據。

此外，3月中國將集中公布1至2月的各項經濟指標，包括社零、工業企業利潤、工業增加值等，將是市場觀察經濟復甦成色的最重要依據；而2月地產銷量、社融、通脹等數據在剔除春節影響因素後，值得關注。政策面上，兩會期間的政策要點和落實措施或將成為中長期的趨勢主線，對市場資金的指引作用值得期待。

方向上建議關注：

1）受惠經濟穩健修復，以及估值處於低位的醫藥行業及互聯網科技行業

2）受惠......

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