瑞士百達：香港稅務寬減 吸引富裕家族

財政預算案提出要在未來3年提供1億元吸引家族辦公室來港，為此將推行家辦稅務寬減；與此同時，香港更計劃改善粵港澳大灣區跨境理財通。如何吸引富裕家族來港進行財富管理，將是未來香港延續其國際金融中心地位的重

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