瑞士百達：香港稅務寬減 吸引富裕家族 財金專欄 2023/03/02 分享： 分享： 財政預算案提出要在未來3年提供1億元吸引家族辦公室來港，為此將推行家辦稅務寬減；與此同時，香港更計劃改善粵港澳大灣區跨境理財通。如何吸引富裕家族來港進行財富管理，將是未來香港延續其國際金融中心地位的重 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 劉安偉 瑞士百達財富管理財富規劃北亞區主管 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 首源投資：經濟增長放緩 基建投資機會 2023/03/01 首源投資：經濟增長放緩 基建投資機會 瑞信陶冬：美通脹超預期 7月仍要加息 2023/02/28 瑞信陶冬：美通脹超預期 7月仍要加息 中金：美國通脹風險未解除 2023/02/24 中金：美國通脹風險未解除 PGIM：中國GDP今年料增5.7% 2023/02/23 PGIM：中國GDP今年料增5.7% 平安資管：ChatGPT投資分析合理 2023/02/22 平安資管：ChatGPT投資分析合理 疫情 中國 經濟 政治 人民幣 外滙 歐洲 大灣區 基金 債券