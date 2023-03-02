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瑞士百達：香港稅務寬減 吸引富裕家族

財金專欄 2023/03/02

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財政預算案提出要在未來3年提供1億元吸引家族辦公室來港，為此將推行家辦稅務寬減；與此同時，香港更計劃改善粵港澳大灣區跨境理財通。如何吸引富裕家族來港進行財富管理，將是未來香港延續其國際金融中心地位的重

...

撰文 : 劉安偉 瑞士百達財富管理財富規劃北亞區主管

欄名 : 名家觀點

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