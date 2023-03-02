政策撑平台 阿里趁低買 財金專欄 2023/03/02 分享： 分享： 港股昨日出現報復式反彈，恒指上升833點或4.2%，是近三個月以來最大單日升幅，可以朝20900點和21200點進發。若然大市真轉勢，新經濟股不會缺席，阿里巴巴（09988）業績有望恢復增長，又食正中 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 好友開火 恒指要彈回20900方休？（第四版） 2023/03/01 好友開火 恒指要彈回20900方休？（第四版） 中字股實力談 - 皖通買入位 跌見10厘息 2023/03/01 皖通買入位 跌見10厘息 中字股實力談 - 3月數據升跌參半 港股再造頭肩底（第四版） 2023/02/28 3月數據升跌參半 港股再造頭肩底（第四版） 中字股實力談 - 中電信等分拆 估值料上層樓 2023/02/28 中電信等分拆 估值料上層樓 中字股實力談 - 港股失200 北水默默吹起反攻號角（第四版） 2023/02/27 港股失200 北水默默吹起反攻號角（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 市盈率 市帳率 淘寶 網上交易平台 雲端 中國軟件國際（00354） 中國電信（00728） 京東集團—SW（09618）