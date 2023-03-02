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政策撑平台 阿里趁低買

財金專欄 2023/03/02

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港股昨日出現報復式反彈，恒指上升833點或4.2%，是近三個月以來最大單日升幅，可以朝20900點和21200點進發。若然大市真轉勢，新經濟股不會缺席，阿里巴巴（09988）業績有望恢復增長，又食正中

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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