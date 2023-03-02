AI恐淪罪惡工具 還靠Fact Check辨真偽 財金專欄 2023/03/02 分享： 分享： 任何事情都有正反兩面，人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT是非常好用的工具，可以節省時間，尤其整合大量數據、資料，是AI的長處，落在專業人士手中，更能發揮出數倍的效能。但不法分子也從此多了一個方便 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 AI恐淪罪惡工具 還靠Fact Check辨真偽 2023/03/01 AI恐淪罪惡工具 還靠Fact Check辨真偽 國金札記 - ChatGPT掀AI投資熱哪些有潛力？ 2023/03/01 ChatGPT掀AI投資熱哪些有潛力？ ChatGPT掀AI投資熱 哪些有潛力？ 2023/02/28 ChatGPT掀AI投資熱 哪些有潛力？ 國金札記 - 經濟熱＋通脹仍強 美加息預期又升溫 2023/02/28 經濟熱＋通脹仍強 美加息預期又升溫 美經濟熱通脹仍強 加息預期又升溫 2023/02/27 美經濟熱通脹仍強 加息預期又升溫 人工智能 黑客