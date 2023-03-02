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AI恐淪罪惡工具 還靠Fact Check辨真偽

財金專欄 2023/03/02

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任何事情都有正反兩面，人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT是非常好用的工具，可以節省時間，尤其整合大量數據、資料，是AI的長處，落在專業人士手中，更能發揮出數倍的效能。但不法分子也從此多了一個方便

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撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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