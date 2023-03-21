【通脹偵察站】瑞信危機掀起衰退憂慮 國際油價曾急挫見15個月低位（持續更新）

【高盛料歐央行本月加息半厘】高盛鑒於近期經濟數據和歐洲央行官員的講話，在過去兩周內第二度調升歐洲央行存款利率見頂水平預測，從此前的3.5厘，最新調升至3.75厘，繼續預計3月加息半厘。而5月加息幅度從先前預測四分一厘調升至半厘，然後6月再加息四分一厘。高盛並預計歐洲央行維持最高利率至到明年第4季。

【德央行行長料歐央行料3月後仍繼續大幅加息】歐洲央行管委暨德國央行行長納格爾表示，相信3月不會是最後一次加息，而且之後可能繼續大幅加息。他建議，7月開始加速縮表以對抗項固的高通脹。

【德國通脹超預期】3月1日德國公布2月與歐盟調和的消費物價指數，該指數按年升幅由1月的9.2%擴大至9.3%，升幅並且大過市場預期的9%。

1月及2月通脹偵察站內容請見：【通脹偵察站】法國西班牙通脹創新高 市場料歐央行會持續加息至明年2月（持續更新）

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