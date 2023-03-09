【追蹤女股神】馬斯克稱下代汽車平Model 3一半 Cathie Wood買賬大手掃Tesla（一文盡覽ARK最新買賣清單） 財金猛人追蹤 16:34 2023/03/09 分享： 分享： 本文每日跟進女股神旗下六大主動型ETF的增減持操作，欲更詳盡知道Cathie Wood每日交易，訂戶可登入繼續瀏覽。 欲看完整內容，訂戶可登入繼續瀏覽。 ★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★ 新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列陸續上架，股市篇之《中港美股市拐點贏面比拼》已經登場。 「按此登入盡覽」 「按此登入電子書架」 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 許江明 欄名 : 追蹤女股神 最新專欄文章 【追蹤女股神】Cathie Wood大手加倉UiPath Shopify增持步伐放緩 （一文盡覽ARK最新買賣清單） 2023/02/20 【追蹤女股神】Cathie Wood大手加倉UiPath Shopify增持步伐放緩 （一文盡覽ARK最新買賣清單） 【追蹤女股神】Cathie Wood趁反彈出貨為主 惟仍增持過百萬股Invitae （一文盡覽ARK最新買賣清單） 2023/02/01 【追蹤女股神】Cathie Wood趁反彈出貨為主 惟仍增持過百萬股Invitae （一文盡覽ARK最新買賣清單） 【追蹤女股神】Tesla聖誕節後又挫逾1成 Cathie Wood繼續加倉（一文盡覽ARK最新買賣清單） 2022/12/28 【追蹤女股神】Tesla聖誕節後又挫逾1成 Cathie Wood繼續加倉（一文盡覽ARK最新買賣清單） 【追蹤女股神】納指感恩節後繼續跌 Cathie Wood像徵式一買一沽（一文盡覽ARK最新買賣清單） 2022/11/29 【追蹤女股神】納指感恩節後繼續跌 Cathie Wood像徵式一買一沽（一文盡覽ARK最新買賣清單） 【追蹤女股神】納指反彈 Cathie Wood再度活躍（一文盡覽ARK最新買賣清單） 2022/10/31 【追蹤女股神】納指反彈 Cathie Wood再度活躍（一文盡覽ARK最新買賣清單） Cathie Wood 美股 沽出 增持 減持 ETF AMD 納斯達克綜合指數