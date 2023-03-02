兩會2023 滙豐料中國可實現5%GDP增長目標

2023年全國兩會將於本周（3月4日、5日）在北京召開，市場正期待會議的新方針，以窺探中國未來一年政策走向。此前大行滙豐發表全國兩會前瞻報告，內地今年可實現5%或以上的國民生產總值（GDP）增長目標，並認為會議將承諾提供更多政策支持。

值得留意是，今年全國兩會將進行5年一次全國政協換屆，即包括國務院總理在內，政協領導人將進行一輪重選，並於全國兩會公布和任命經濟決策團隊成員。

對於今年全國兩會，滙豐認為3個要點：

1. 內地經濟復甦開始強勁，意味着政府今年仍需要提供促增長政策，以對抗頑固的逆風。 2. 更有力的財政政策推動可能成為亮點，輔之以寬鬆的貨幣政策。 3. 該行指新領導人即將亮相，政府也將更加關注長期高質量發展增長。

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國務院總理李克強在主持召開國務院黨組會議上表示，中國當前經濟增長正在企穩回升。

事實上，內地多個省政府於2月份完成了「地方兩會」，當中大部分中國省份制定今年GDP、零售額等經濟指標目標，為今年的經濟復甦奠定了樂觀的基調。

報告來源：滙豐

編輯：鍾采餘

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