中銀研究院 剖析人幣今年走勢

中國銀行研究院發表人民幣滙率報告，回顧2022年人幣走勢，以及展望2023年人幣滙率。

2022年，在疫情持續反覆、主要經濟體連續加息等因素影響下，人民幣滙率波動幅度明顯加大，呈現出「階段性穩定→快速貶值→企穩回升」的走勢，全年美元兌人民幣即期滙率貶值8.2%。特別是2022年11月，人民幣即期滙率一度擊破7.3，為近年新低。

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展望2023年，全球經濟將呈現錯位增長態勢，歐美國家經濟出現衰退概率增大，可能會陷入「高通脹、高利率、低增長」困局，而在疫情防控措施優化帶動下，中國經濟有望持續向好。此外，歐美國家加息將進入下半場，人民幣滙率外部壓力將有所緩解。而境外資金持續流入國內金融市場有望促使中國國際收支保持基本平衡，繼而對人民幣滙率帶來支撐。

預計2023年人民幣滙率將在雙向波動中實現穩中有升態勢，年末滙率中樞有望維持在6.5至6.7之間。

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人民幣滙率有支撐

中國銀行表示，經濟增速走勢錯位將對人民幣滙率帶來支撐。2023年，全球將呈現出經濟下行、通脹降温的增長態勢，歐美國家經濟可能會陷入「高通脹、高利率、低增長」困局。從美國情況看，持續的高通脹對美國經濟帶來了嚴重負面影響，加之美聯儲連續大幅加息，美國經濟下行風險明顯上升。

2022年11月，美國供應管理學會（ISM）制造業PMI降至49%，為2020年5月以來首次跌破榮枯綫，此後更是連續出現下降，2023年1月進一步跌至47.4%。同時，美國消費降温、投資疲弱的情況也進一步凸顯。2022年12月，個人耐用品和非耐用品消費按年增速分別降至3.2%和5.65%，住宅投資和非住宅投資也降至-26.7%和0.7%。

從歐洲情況看，烏克蘭危機帶來的能源供需矛盾仍將對歐洲經濟帶來衝擊，而歐央行大幅加息在遏制物價快速上行的同時也對實體經濟造成了傷害。許多歐盟成員國經濟仍處於接近零增長的停滯狀態，經濟增長前景黯淡，經濟景氣指數和消費者信心指數仍然疲弱。

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報告來源：中國銀行研究院

編輯：陳文政

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