港股急彈後如何走 觀望兩會後走勢轉強

早前持續下跌的港股，於3月1日現強勁反彈，恒指單日勁升逾800點，為今年以來最大的單日升幅。對於港股於短期走勢，有分析指，今次港股大漲或代表港股開始新一輪的反彈。

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於3月1日，恒指單日升833點或4.2%，升勢強勁，恒生科指升幅更逾6%。港股的各反彈走勢，主要由於港股已跌至支持位。

於港股反彈前，恒指曾跌穿19800關口。國海證券指出，18700至19800點約為去年12月的恒指中樞橫盤區間，當時防疫優化措施落地不久，港股的估值修復和盈利預期還未完全體現在股價中，因此該行認為18700至19800區間對港股有較強的支持。

恒指於19800見支持

另外，科技股當日反彈強勁。隨着內地數字經濟基礎設施加快建設，各類數字要素價值逐步釋放，港股傳媒、電腦、電子、通訊等科網板塊景氣或將得到持續支持。

內地經濟復甦預期加強有利於人民幣升值以及A股和港股共振，上證指數趨勢走好亦有利於港股。

兩會過後 港股上升機會大

展望未來，國海證券認為，此次港股大漲或代表港股開始新一輪的反彈。兩會後港股反彈的持續性取決於大家對兩會期間相關經濟政策的理解。今年3至4月份港股若想反彈超越今年1月份的高位，需要國內經濟復蘇預期不斷強化的配合，單一的PMI指標變化也可能和今年春節前置有關，仍需要關注。

據往年的數據，過去兩會期間港股跌多漲少，但是兩會過後一個月，港股上漲的機會較大。

另外，過去兩會期間港股多數板塊勝率較低，而兩會過後的30天內，大消費板塊勝率較高。按板塊來看在兩會期間，港股僅有內地房地產板塊、必需性消費品板塊、綜合業、內銀板塊上漲概率超過50%。

報告來源：國海證券

編輯：錢家鋒

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