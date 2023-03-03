科技推出非無法逆轉 大眾需建立保護私隱意識 國際 18:33 2023/03/03 分享： 分享： 繼美國後，加拿大和歐盟宣布，禁止所有政府或僱員流動裝置使用中國影音分享平台TikTok（抖音海外版）。事件足以反應雙方都認同，大量儲存民眾個人資料可以讓擁有者累積權力。 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 李俊儀 記者 欄名 : 國金好書 相關文章 英國皇家郵政遭勒索逾6億 自嘲：「我地只有虧損」 2023/02/16 英國皇家郵政遭勒索逾6億 自嘲：「我地只有虧損」 拜登指馬斯克與外國關係值得查 是否威脅美國家安全 2022/11/10 拜登指馬斯克與外國關係值得查 是否威脅美國家安全 Carousell用戶資料外洩 260萬帳戶私隱於暗網轉售 2022/10/23 Carousell用戶資料外洩 260萬帳戶私隱於暗網轉售 英揆私人電話網上僅售57元 內閣25官員都有份 2022/10/03 英揆私人電話網上僅售57元 內閣25官員都有份 Whatsapp即將有更新 用戶可以「安靜」離開群組 2022/08/09 Whatsapp即將有更新 用戶可以「安靜」離開群組 你可能感興趣 英國皇家郵政遭勒索逾6億 自嘲：「我地只有虧損」 12:11 2023/02/16 英國皇家郵政遭勒索逾6億 自嘲：「我地只有虧損」 拜登指馬斯克與外國關係值得查 是否威脅美國家安全 15:05 2022/11/10 拜登指馬斯克與外國關係值得查 是否威脅美國家安全 Carousell用戶資料外洩 260萬帳戶私隱於暗網轉售 18:10 2022/10/23 Carousell用戶資料外洩 260萬帳戶私隱於暗網轉售 最新專欄文章 俄烏戰事拖足一年 如何止戰？ 2023/02/25 俄烏戰事拖足一年 如何止戰？ 【俄烏戰爭一周年】西方主張和談 只怕無助止戰 2023/02/24 【俄烏戰爭一周年】西方主張和談 只怕無助止戰 AI影響職場負面 勢加劇貧富差距 2023/02/18 AI影響職場負面 勢加劇貧富差距 人工智能對職場影響至今負面 勢必加劇貧富懸殊 2023/02/17 人工智能對職場影響至今負面 勢必加劇貧富懸殊 全球化逆轉 各地迎製造業回歸 2023/02/11 全球化逆轉 各地迎製造業回歸 網絡保安 創新科技及應用 社交平台 Google 私隱條例 抖音