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科技推出非無法逆轉 大眾需建立保護私隱意識

國際 18:33 2023/03/03

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繼美國後，加拿大和歐盟宣布，禁止所有政府或僱員流動裝置使用中國影音分享平台TikTok（抖音海外版）。事件足以反應雙方都認同，大量儲存民眾個人資料可以讓擁有者累積權力。

...

撰文 : 李俊儀 記者

欄名 : 國金好書

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