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管濤 人幣滙率「有升有跌」具積極意義

財金猛人追蹤 23:34 2023/03/02

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中銀證券全球首席經濟學家管濤指出，人民幣的滙率近兩年雖然有波動，但滙率政策卻因而而變得靈活，甚至人民幣國際化政策取向上更自信，「有升有跌」具有積極意義。

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管濤說：「長期以來，我們曾經擔心滙率大起大落、資本大進大出對國內經濟金融帶來的衝擊，但是經歷了去年極端市場情形的考驗後我們又更加有信心了。」

管濤解釋，人民幣開始是漲，接着就跌。去年11月份，人民幣震蕩升值約兩個月，到2023年1月初人民幣6.7元，然後最近由6.7跌破6.9又只用了一個月時間。然而，這卻驗證了人民幣滙率具有彈性，而滙率彈性增加，滙率政策就比原來更靈活，讓中國在金融開放、人民幣國際化政策取向上變得更加自信了。

專訪 兩大國策專家 談兩會前部署【下一頁

貨幣國際化的重要性

貨幣國際化，代表中國可以用自己貨幣對外償付，有助於減輕國際清償能力的硬約束。管濤進一步解釋，指很多新興市場的原罪之一，就是它們的貨幣不可以用於對外支付，必須得積累外滙儲備，如果可以對外支付，理論上就可以不用積累外滙或者少積累外滙儲備。再者，從貿易角度來講，如果用本幣可以規避滙率波動風險。近年來人民幣滙率波動很大。如果對滙率波動風險不重視，甚至會把主營利潤侵蝕掉。

&hellip；&hellip；更多內容，用戶請登入。

報告來源：中銀證券

編輯：陳文政

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撰文 : 陳文政 Money Times

欄名 : 財金猛人追蹤

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