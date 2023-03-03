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安本：政策保持寬鬆 中國經濟樂觀

財金專欄 2023/03/03

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由於政策保持寬鬆，加上防疫措施改善，中國經濟今年表現樂觀，值得關注五個具有強大長期潛力的投資主題。

展望未來，安本（abrdn）觀察到一些對中國股票謹慎樂觀的理由。盡管要說中國經濟顯示出全面復甦迹象還為

...

撰文 : 姚鴻耀 安本中國股票投資主管

欄名 : 名家觀點

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