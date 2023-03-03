安本：政策保持寬鬆 中國經濟樂觀 財金專欄 2023/03/03 分享： 分享： 由於政策保持寬鬆，加上防疫措施改善，中國經濟今年表現樂觀，值得關注五個具有強大長期潛力的投資主題。 展望未來，安本（abrdn）觀察到一些對中國股票謹慎樂觀的理由。盡管要說中國經濟顯示出全面復甦迹象還為 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 姚鴻耀 安本中國股票投資主管 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 瑞士百達：香港稅務寬減 吸引富裕家族 2023/03/02 瑞士百達：香港稅務寬減 吸引富裕家族 首源投資：經濟增長放緩 基建投資機會 2023/03/01 首源投資：經濟增長放緩 基建投資機會 瑞信陶冬：美通脹超預期 7月仍要加息 2023/02/28 瑞信陶冬：美通脹超預期 7月仍要加息 中金：美國通脹風險未解除 2023/02/24 中金：美國通脹風險未解除 PGIM：中國GDP今年料增5.7% 2023/02/23 PGIM：中國GDP今年料增5.7% 疫情 中國 經濟 美國 通脹 財政政策 中國市場 政府政策 股票