收拾脫歐爛攤子 辛偉誠敗部復活？

英國2019年名義上完成脫歐，時任首相約翰遜（Boris Johnson）被脫歐派吹噓為完成了不可能的任務。實際上，約翰遜只是以目標為本，未有解決一連串執行上的技術難題，尤其是足以促使北愛爾蘭脫英的邊境問題。

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