收拾脫歐爛攤子 辛偉誠敗部復活？ 國際 22:31 2023/03/02 分享： 分享： 英國2019年名義上完成脫歐，時任首相約翰遜（Boris Johnson）被脫歐派吹噓為完成了不可能的任務。實際上，約翰遜只是以目標為本，未有解決一連串執行上的技術難題，尤其是足以促使北愛爾蘭脫英的邊境問題。 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 AI恐淪罪惡工具 還靠Fact Check辨真偽 2023/03/01 AI恐淪罪惡工具 還靠Fact Check辨真偽 ChatGPT掀AI投資熱 哪些有潛力？ 2023/02/28 ChatGPT掀AI投資熱 哪些有潛力？ 美經濟熱通脹仍強 加息預期又升溫 2023/02/27 美經濟熱通脹仍強 加息預期又升溫 俄烏和談難度高 只能以戰止戰？ 2023/02/26 俄烏和談難度高 只能以戰止戰？ 歐洲變陣迅速 俄能源牌威力急降 2023/02/23 歐洲變陣迅速 俄能源牌威力急降 你可能感興趣 AI恐淪罪惡工具 還靠Fact Check辨真偽 22:54 2023/03/01 AI恐淪罪惡工具 還靠Fact Check辨真偽 ChatGPT掀AI投資熱 哪些有潛力？ 21:58 2023/02/28 ChatGPT掀AI投資熱 哪些有潛力？ 美經濟熱通脹仍強 加息預期又升溫 21:19 2023/02/27 美經濟熱通脹仍強 加息預期又升溫 最新專欄文章 國金札記 - AI恐淪罪惡工具 還靠Fact Check辨真偽 今日 AI恐淪罪惡工具 還靠Fact Check辨真偽 國金札記 - ChatGPT掀AI投資熱哪些有潛力？ 2023/03/01 ChatGPT掀AI投資熱哪些有潛力？ 國金札記 - 經濟熱＋通脹仍強 美加息預期又升溫 2023/02/28 經濟熱＋通脹仍強 美加息預期又升溫 國金札記 - 俄烏和談恐難度高 最終只能以戰止戰？ 2023/02/27 俄烏和談恐難度高 最終只能以戰止戰？ 國金札記 - 歐洲變陣迅速 俄能源牌威力急降 2023/02/24 歐洲變陣迅速 俄能源牌威力急降 外交 選舉 北愛爾蘭 辛偉誠 馮德萊恩 約翰遜 脫歐 英國保守黨 歐盟 英國