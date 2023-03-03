  • 17°C
香港時間 : 2023303日 (週五) 01:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

「雲巴」取代啟德單軌 機會多大？

財金專欄 2023/03/03

分享：

分享：

啟德單軌列車計劃，2020年被政府放棄，近日多個政黨議員北上深圳考察，不約而同到比亞迪總部參觀「雲巴」，更指或可考慮用以取代當年的單軌列車構思。但港府中人則指，計劃「重生」機會不大。

港府消息：計劃「重

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

最新專欄文章

有政戲 - 疫下遭星搶展覽 今年全回歸香江
2023/03/02
疫下遭星搶展覽 今年全回歸香江
有政戲 - 港撤口罩令一步到位 因澳門搶閘？
2023/03/01
港撤口罩令一步到位 因澳門搶閘？
有政戲 - 港深合作起動北區 河套區方艙再做創科
2023/02/28
港深合作起動北區 河套區方艙再做創科
有政戲 - 何時放寬口罩令 港府3大考量
2023/02/27
何時放寬口罩令 港府3大考量
有政戲 - 星生活成本漲 港趁勢搶企業搶人才
2023/02/24
星生活成本漲 港趁勢搶企業搶人才
政治 啟德 交通 鐵路 比亞迪 香港 發展商 立法會 李家超 民建聯

上一篇文章

私樓動工量大波動

下一篇文章

政策撑家電 海爾增盈利
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

選股情報 - 美儲局夜行吹哨
美儲局夜行吹哨
中移動突破 向上撲70元
中移動突破 向上撲70元
有政戲 - 疫下遭星搶展覽 今年全回歸香江
疫下遭星搶展覽 今年全回歸香江
外圍驚濤礙復甦 中央加力谷內需
外圍驚濤礙復甦 中央加力谷內需
專家樓論 - 又再跳價
又再跳價
中字股實力談 - 政策撑平台 阿里趁低買
政策撑平台 阿里趁低買