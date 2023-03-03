「雲巴」取代啟德單軌 機會多大？ 財金專欄 2023/03/03 分享： 分享： 啟德單軌列車計劃，2020年被政府放棄，近日多個政黨議員北上深圳考察，不約而同到比亞迪總部參觀「雲巴」，更指或可考慮用以取代當年的單軌列車構思。但港府中人則指，計劃「重生」機會不大。 港府消息：計劃「重 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 疫下遭星搶展覽 今年全回歸香江 2023/03/02 疫下遭星搶展覽 今年全回歸香江 有政戲 - 港撤口罩令一步到位 因澳門搶閘？ 2023/03/01 港撤口罩令一步到位 因澳門搶閘？ 有政戲 - 港深合作起動北區 河套區方艙再做創科 2023/02/28 港深合作起動北區 河套區方艙再做創科 有政戲 - 何時放寬口罩令 港府3大考量 2023/02/27 何時放寬口罩令 港府3大考量 有政戲 - 星生活成本漲 港趁勢搶企業搶人才 2023/02/24 星生活成本漲 港趁勢搶企業搶人才 政治 啟德 交通 鐵路 比亞迪 香港 發展商 立法會 李家超 民建聯