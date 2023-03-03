「雲巴」取代啟德單軌 機會多大？

啟德單軌列車計劃，2020年被政府放棄，近日多個政黨議員北上深圳考察，不約而同到比亞迪總部參觀「雲巴」，更指或可考慮用以取代當年的單軌列車構思。但港府中人則指，計劃「重生」機會不大。

港府消息：計劃「重

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