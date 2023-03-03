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收拾脫歐爛攤子 辛偉誠務實翻身

財金專欄 2023/03/03

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英國2019年名義上完成脫歐，時任首相約翰遜被脫歐派吹噓為完成了不可能任務。實際上，約翰遜只是以目標為本，未有解決一連串執行上的技術難題，尤其是足以促使北愛爾蘭脫英的邊境問題。

約翰遜為求達成脫歐的目標

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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