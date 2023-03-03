兩會前夕 瑞銀汪濤3大預測（附內地主要經濟數據2月預測）

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兩會前瞻 景順趙耀庭：顯示中國迅速復常數據不止PMI（第二版）
2023年全國兩會前夕，瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤發表最新觀點：
1.汪濤預計，在即將召開的全國人大會議上，政府將重申穩增長至關重要，政策定調積極寬鬆。
2.她預期，政策會繼續強調提振消費，但不會出台全國性的大規模消費刺激或收入補 貼。信心修復、科技創新與供應鏈自主可控將是政策關注重點。
3.她亦料今年央行會再降準一次，不會下調MLF等政策利率，但LPR或將進一步小幅下調，信貸增速温和回升至10%。
汪濤表示，兩會的政策定調和支持力度有可能強於我們此前的基準預測，政府有可能設定更高的經濟增長目標（5%以上或5.5%左右）、一般公共預算赤字率為3%以上， 地方政府專項債新增限額4萬億元人民幣或之上，LPR更大幅度地下調，信貸增速更大幅度反彈。
她認為：
「若超預期的政策支持在兩會及其之後落實兌現，2023年中國GDP增長有可能加快至5.5至6%。」
編輯：鍾采餘
專訪 兩大國策專家 談兩會前部署【下一頁】
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撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes
欄名 : 名家看法