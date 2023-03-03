兩會前夕 瑞銀汪濤3大預測（附內地主要經濟數據2月預測）

2023年全國兩會前夕，瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤發表最新觀點：

1.汪濤預計，在即將召開的全國人大會議上，政府將重申穩增長至關重要，政策定調積極寬鬆。

2.她預期，政策會繼續強調提振消費，但不會出台全國性的大規模消費刺激或收入補 貼。信心修復、科技創新與供應鏈自主可控將是政策關注重點。

3.她亦料今年央行會再降準一次，不會下調MLF等政策利率，但LPR或將進一步小幅下調，信貸增速温和回升至10%。