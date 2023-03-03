銀主盤滾存量回落 樓市拐點現象？ 地產 22:13 2023/03/03 分享： 分享： 近期樓市氣氛好轉，有一類物業買賣亦見回升，所指正是銀主盤物業，早前有拍賣會，一口氣即場沽出8項銀主盤，情況屬近1年罕見的「旺場」。隨著市場氣氛轉熱，小業主紛紛竹價，銀主盤市場則不乏筍盤選擇，交投有機會持續回暖，連銀主盤帶滾存量出現拐點。 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 鄭達偉 欄名 : 樓市分析 相關文章 新盤供應高峰殺到 樓價再添壓？ 2023/01/12 新盤供應高峰殺到 樓價再添壓？ 樓價走勢 還看新盤定價 2023/01/16 樓價走勢 還看新盤定價 潛在供應創新高 樓價上升動力減 2023/01/28 潛在供應創新高 樓價上升動力減 你可能感興趣 新盤供應高峰殺到 樓價再添壓？ 12:00 2023/01/12 新盤供應高峰殺到 樓價再添壓？ 樓價走勢 還看新盤定價 10:20 2023/01/16 樓價走勢 還看新盤定價 潛在供應創新高 樓價上升動力減 15:45 2023/01/28 潛在供應創新高 樓價上升動力減 最新專欄文章 300萬上車盤首置印花稅降至100元 仍難救納米樓危機 2023/03/02 300萬上車盤首置印花稅降至100元 仍難救納米樓危機 擴闊印花稅為樓市助燃 惟短期難言可減辣 2023/02/28 擴闊印花稅為樓市助燃 惟短期難言可減辣 屋苑商舖出租率高 成長綫投資者目標 2023/02/28 屋苑商舖出租率高 成長綫投資者目標 內地客未全面回歸 勿過分憧憬 2023/02/27 內地客未全面回歸 勿過分憧憬 三大數據顯示新盤重回正軌 2023/02/24 三大數據顯示新盤重回正軌 銀主盤 物業市場 拍賣 物業買賣