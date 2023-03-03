銀主盤滾存量回落  樓市拐點現象？

近期樓市氣氛好轉，有一類物業買賣亦見回升，所指正是銀主盤物業，早前有拍賣會，一口氣即場沽出8項銀主盤，情況屬近1年罕見的「旺場」。隨著市場氣氛轉熱，小業主紛紛竹價，銀主盤市場則不乏筍盤選擇，交投有機會持續回暖，連銀主盤帶滾存量出現拐點。

...