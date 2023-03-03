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銀主盤滾存量回落  樓市拐點現象?

地產 14:11 2023/03/03

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近期樓市氣氛好轉，有一類物業買賣亦見回升，所指正是銀主盤物業，早前有拍賣會，一口氣即場沽出8項銀主盤，情況屬近1年罕見的「旺場」。隨著市場氣氛轉熱，小業主紛紛竹價，銀主盤市場則不乏筍盤選擇，交投有機會持續回暖，連銀主盤帶滾存量出現拐點。

受疫情及經濟環境欠佳拖累，本港銀主盤滾存量自2021年11月起突破100個，其後數量持續高企，更於去年3月衝破150個，在同年11月進一步升抵189個的金融海嘯後高位。

然而，有關情況近來出現明顯逆轉，據代理提供數據，截至上月底全港銀主盤滾存量已由1月底錄185個，大幅回落至164個，按月減少21個或11%之餘，亦是去年8月底錄159個以來約半年低位。

不難理解的是，通關後，購買力重新流入物業市場，刺激整體市場氣氛回暖，不少屋苑造價被推升至錄得一定升幅，而銀主盤因銀主為求出售取回資金等因素，造價對比市價或存在折讓，成為不少人物色筍盤的另類機會，因此吸引買家入手。

事實上，上周一間物業拍賣行推出52項物業拍賣，當中涉及31項銀主盤，侯吸引逾100人出席，不但出席反應踴躍，更最即場沽出9項目物業，當中8項屬銀主盤，涉資約8,095萬元，而整個拍賣會最終超時45分鐘。

記者：鄭達偉
 

銀主盤滾存量回落  樓市拐點現象?

欄名 : 樓市分析

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