  • 19°C
香港時間 : 2023303日 (週五) 23:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

銷售數據改善 內房股迎入市良機（附內房目標價）

研究報告 22:11 2023/03/03

分享：

分享：

內房股早前隨大市調整，隨着2月份內房銷售數據改善，建銀國際認為板塊早前的調整是入市良機。

根據CRIC數據，2月內房銷售持續改善。數字反映，2月份中國主要開發商的合同銷售繼續顯示銷售復甦，較1月份改善。2月份按月增27%的增幅，主要由於農曆新年期間的低基數低，以及近期支持房地產行業的政策提振了購房者情緒。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

中國房產開發商也表現出改善，2月份銷售額同比增長10%。數據亦反映房價趨於穩定。

優質內房 料次季恢復增長

詳細行業數據反映，行業消售現分歧。不同類別的開發商之間的分歧為當前的複甦提供了一個更微妙的視角。今年兩個月，國有內房按年增長50%。而優質的民營房企銷量按年降幅收窄至9%。

儘管陷入困境的民營房企跌幅也從12月的75%按年降幅，收窄至2月的跌51%。這反映即使市場正在復甦，國有企業和優質民營企業等優質房企仍是購房者的首選。建銀國際指，國有房企已經開始增長，優質開發商有望從二季度起恢復增長。

優質民企民營房企 料有更高上漲空間

對於內房的的前景，建銀國際指出，市場調整是一個很好的切入點。主要內房股價在2月份調整了約15%，回到去年11月初的水平。投資者普遍預期，即將舉行的「兩會」，不會宣布重大政策變化。儘管如此，過去幾個月房產市場的銷售勢頭持續改善，優質民營房企的再融資進展迅速。因此，建銀國際預期民營房企股價會有更多上漲空間。

相比之下，國有房企相關的盈利風險持謹慎態度，並擔心其估值可能不完全合理。短期而言，看好優質民營企業，尤其是美的置業 （03990） ，或預期業績具有韌性的國有企業，包括綠城 （03900） 和越秀地產 （00123）

長綫而言，看好中海外（006888）、華潤置地 （01109） 、萬科 （02202） 等大型國企。由於這些企業的規模、相對穩定的運營、正面的財務業績和不斷上漲的股價，有可能成為市場整合者。

報告來源：銀行國際

編輯：錢家鋒

★★2023年電子書系列》層出不窮 ★★

新書出爐：2023hket 35周年 10大電子書系列陸續上架，股市篇之《中港美股市拐點贏面比拼》已經登場，訂戶可按此登入盡覽

更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽

...

撰文 : 錢家鋒

欄名 : 大行有路捉

最新專欄文章

港股急彈後如何走 觀望兩會後走勢轉強
今日
港股急彈後如何走 觀望兩會後走勢轉強
未富先老 人口負增長 引發5大影響
2023/03/02
未富先老 人口負增長 引發5大影響
港股調整後急彈 可吼科網股 （附3月推薦股）
2023/03/01
港股調整後急彈 可吼科網股 （附3月推薦股）
3月行情關鍵字︰兩會+美通脹
2023/02/28
3月行情關鍵字︰兩會+美通脹
3大因素支持 A股今年「春季躁動」可期待
2023/02/27
3大因素支持 A股今年「春季躁動」可期待
銷售 大行報告 中國市場 財政政策 港股 經濟數據表現 中國

上一篇文章

兩會2023 滙豐料中國可實現5%GDP增長目標

下一篇文章

港股3月投資策略 券商薦2大投資方向（附6大金股及目標價）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中銀研究院 剖析人幣今年走勢
中銀研究院 剖析人幣今年走勢
兩會前夕 建銀國際點評最新中國經濟數據
兩會前夕 建銀國際點評最新中國經濟數據
港股急彈後如何走 觀望兩會後走勢轉強
港股急彈後如何走 觀望兩會後走勢轉強
滙豐薦7股 內房看俏（附目標價）
滙豐薦7股 內房看俏（附目標價）
中銀香港淨息差處較高水平時間或更長（持續更新）
中銀香港淨息差處較高水平時間或更長（持續更新）
減息無望 美續加息至少3次（第二版）
減息無望 美續加息至少3次（第二版）